Entrevista | LLUC SALELLAS Candidat de Guanyem a les eleccions del 2027 a Girona
«Confio a fer millors resultats que el 2023 i estaria disposat a repetir l’acord de govern»
L'actual alcalde, Lluc Salellas, tornarà a ser el cap de llista de Guanyem en les pròximes eleccions municipals de 2027
Lluc Salellas tornarà a ser el cap de llista de Guanyem a les eleccions municipals de 2027 a Girona. Ho farà després de ser l'alcalde des de 2023 i confia «a fer millors resultats» que fa tres anys malgrat temes com els residus o la seguretat que han marcat l’actual mandat, perquè considera que són aspectes que estan sempre «sobre la taula de qualsevol alcalde». L’alcaldable també marca l’habitatge i la pacificació d’espais com a grans eixos pel que queda de mandat i pels següents anys a la ciutat, i treu pit en el fet que s’ha millorat en aquests punts i en la gestió de les emergències en els últims tres anys.
Quin ha estat el moment més complicat, políticament parlant, d'aquests tres anys de mandat?
Si parlem d'un moment concret, diria que l'assassinat de dues persones a Font de la Pólvora és el moment que recordo com el més complicat políticament. Que es morin dues persones en aquelles circumstàncies, sabent que podien ser moltes més, una nit de Sant Joan... Això t'afecta i et marca com a alcalde.
I un tema en general que hagi estat més complicat?
El més complex, sens dubte, ha estat els dels residus i la neteja. I més, tenint en compte que quan vaig arribar el grau d'intervenció era relatiu perquè el contracte havia estat aprovat el 2022.
Quin va ser el punt d'inflexió amb el qual va dir "em presento"?
Sempre he explicat que hi havia tres elements que determinarien que jo em presentés o no. El primer, que Guanyem Girona i la gent del partit, de manera àmplia, considerés que havia de ser el candidat, i això s'ha donat gairebé per unanimitat. En l'àmbit familiar també havíem de veure clar poder sostenir quatre anys més d'alcaldia de manera equilibrada i compensada. Després d'un any difícil emocionalment a casa, hem arribat a la reflexió que ens veiem capacitats. I, l'últim punt, si jo em veia amb ganes i amb la força necessària per encarar una alcaldia quatre anys més.
També deu voler veure culminats projectes que ha començat i que encara no s'acabaran de materialitzar en aquest mandat.
És una de les parts més importants. Hi ha molts projectes en diferents àmbits que hem impulsat, com la pèrgola del parc Central, el campus de Salut o alguns elements d'habitatge que sabem que veuran la llum entre 2027 i 2031. M'agradaria que tot això es pogués consolidar, garantir que passarà i, a més, posar les bases per al futur.
Si és un projecte continuista, el pal de paller de la candidatura seran els regidors actuals?
És un debat que no hem abordat. M'agradaria que la majoria d'ells puguin continuar, tot i que també és bo que hi hagi canvis.
Hi ha projectes que veuran la llum entre 2027 i 2031 i m’agradaria garantir que això passarà
Què pot oferir en un següent mandat que no hagi pogut oferir en aquests últims tres anys?
Cada vegada la gent em diu que es veu més aquest model de ciutat. Sempre hem imaginat una ciutat que posa l'habitatge públic al centre i el fet que els gironins es puguin quedar a viure a Girona. La ciutat també ha de patir una transformació urbana recuperant espais que avui són per als cotxes per a bicicletes, transport públic i les persones i famílies que van caminant. També volem que l’espai verd guanyi pes en aquesta mirada de polítiques climàtiques que hem incorporat i consolidar els serveis públics.
Creu que temes com les escombraries o la seguretat li poden passar factura?
Tots els alcaldes dels Països Catalans amb els quals parlo em diuen que el tema de la seguretat i el tema dels residus permanentment estan sobre la taula. Són temes que sempre hi són i vull recordar que quan vaig arribar la Policia Municipal no feia hores extra, amb un conflicte enquistat, i vam arribar a un acord perquè aquest conflicte no hi fos. També hem ampliat la plantilla de la Policia Municipal i hem obert la comissaria de Can Burrassó.
I en el tema residus?
Tant Guanyem, com Junts i ERC, hem remat i molt per flexibilitzar el sistema, per abaixar la taxa i per aconseguir els resultats. Hi hem posat solucions.
El contracte de neteja actual acaba el 2030. Ja té en ment com planificar el següent?
El pròxim mandat serà el de planificar i plantejar el nou contracte. L'actual, que es va aprovar abans que fos alcalde, s'ha vist que tenia mancances, també alguns encerts. Hem d'aconseguir que el futur contracte ens ajudi a arribar a l'objectiu del 70% de reciclatge.
Quant a seguretat, veïns critiquen que la ciutat no és segura. Hi ha marge de millora?
Les dades objectives que no són de l'Ajuntament, sinó de Mossos, marquen que el 2025 hi va haver menys delictes que 2024. A qualsevol alcalde del món li agradaria que a la seva ciutat hi hagués zero delictes. El que vull i voldré és treballar per aconseguir disminuir els delictes i perquè totes les persones tinguin una sensació de seguretat millor de la que puguin tenir ara.
Com s'aborden temes com el de Ferran Puig o les naus del carrer Barcelona?
L'actualitat mana. Fa tres mesos parlàvem de Tomàs Mieres, i avui ja no en parlem. Si no en parlem, és perquè l'Ajuntament hi ha estat i ha pres el lideratge. Ara a Tomàs Mieres no hi ha problemes de seguretat i, a més, hem aprofitat per dignificar la zona. Pel que fa a les naus del carrer Barcelona, ja n'hem enderrocat algunes i hem iniciat el procés per recuperar l'antiga Simon. A Ferran Puig també estem en camí. Davant qualsevol problema que es produeix a la ciutat, l'Ajuntament respon.
En quins àmbits destacaria que ha millorat més Girona des que és alcalde?
En l'àmbit de l'habitatge. Hem posat fil a l'agulla en aquest pla local que parla que hem d'aconseguir 800 habitatges protegits en els pròxims anys. Ho hem fet amb la construcció de més de cent pisos que es donaran aquest 2026 o amb la regulació dels pisos turístics, que com que va ser al principi del mandat, ja gairebé ningú en parla.
Confio que seré alcalde en el pròxim mandat i veuré posar la primera pedra del Campus de Salut
I continuarà sent una pota fonamental en el següent mandat?
És la prioritat número u de l'Ajuntament, sens dubte.
I en què creu més que ha millorat la ciutat en els últims tres anys?
En aquesta mirada de pacificar i guanyar espais. Per exemple, amb les actuacions que s'han fet al carrer Narcís Blanch, últimament, o les que es faran pròximament al voltant del Col·legi Groc. També hem millorat en la gestió de les emergències. Ho vull posar en valor, perquè quan vam retirar els sediments de la plaça Catalunya feia gairebé vint anys que no es retiraven i va evitar problemes en la famosa llevantada.
Com s'imagina la plaça Catalunya el 2031?
Estem just començant amb el procés participatiu que recorda al que vam fer al carrer de la Creu. El procés ens ha d'ajudar a definir bé quina plaça volem en el futur i crec que abans que acabi el present mandat hi haurà canvis a la plaça Catalunya, amb millores i elements que ajudaran a pacificar-la. Pel següent mandat quedaran les obres.
Sempre han parlat de dignificar l'entrada sud. Veurem la Casa de la Tecnologia acabada algun dia?
Som els primers que no ens agrada que les obres s'hagin d'aturar per problemes tècnics i hem estat treballant perquè es puguin reprendre aquest primer semestre de 2026. Confio que així serà.
El Pla de Barris serà una bona sacsejada per Pont Major?
Hem de viure quatre grans sacsejades en l'àmbit territorial i són de temes que hem impulsat i que, segurament, la majoria es veuran en el pròxim mandat. Un és el Pla de Barris, amb 25 milions invertits en un sol barri i això s'ha de notar. Un altre és el desenvolupament de l'entrada sud, amb l'Ermessenda, l'enderroc de les naus, el Xalet Soler o l'aparcament de Mas Gri. També la redacció del pla integral de Girona Est que impulsarà la Generalitat i, a la part oest, el campus sanitari.
El doble crim a Font de la Pólvora és el que més m'ha afectat com a alcalde
Creu que posarà la primera pedra al campus de Salut?
Confio que seré alcalde del 2027 al 2031 i veuré posar la primera pedra. No sé si la posaré o no, però la veuré posar.
El pavelló de Fontajau ha estat al punt de mira pels talls de llum. Com avança la concessió?
Són dos casos diferents. Treballarem perquè aquest 2026 la concessió comenci a veure la llum. En paral·lel, el nostre compromís és garantir que a Fontajau no es viuran els episodis els episodis de talls de llum.
En quins punts admet que la ciutat està pitjor del que voldria?
N'hi ha uns quants. En primer lloc, en la neteja i els residus hi ha marge de millora. Hem millorat respecte a fa un any? Sí. Les dades de reciclatge són bones? També. Hem d'acceptar que ja som on voldríem ser? No.
I algun altre aspecte?
Crec que també hi ha marge de millora en la gestió del dia a dia. Hem d'aconseguir que la via pública, els jardins i espais públics estiguin al nivell d'excel·lència que ens agradaria. També hem millorat. Si miro la rotonda de Pedret o l'entrada sud per Pericot veig com estan florits aquests dies aquests espais. Penso que estem en el camí de millora, però també puc reconèixer que hem de millorar una miqueta més.
Si els resultats de les municipals de 2027 fossin iguals que els de 2023 i depengués de vostè, repetiria el tripartit?
Aquí hi ha dues coses. Una, que evidentment confio a fer millors resultats que 2023. I, segon, que aquest acord de govern ha ajudat a tenir tres pressupostos consecutius a Girona, ha ajudat a l'estabilitat i ha ajudat a representar elements vinculats a la llengua, la cultura i el país, aspectes que també són importants a l'hora de pensar que hem de fer els ajuntaments. Jo estaria disposat a repetir aquest acord, amb la negociació política i programàtica necessària. Crec que seria una bona cosa per a la ciutat.
Hi ha hagut discrepàncies, però és un govern sòlid i estaria disposat a repetir l’acord
Així, és un govern sòlid o en algun moment ha tingut por, o encara en té, que es trenqui?
És un govern sòlid. Estem parlant de gairebé tres anys de govern aprovant tots els pressupostos i desencallant molts projectes que feia temps que es parlaven, però no s'havien tirat endavant. En faig una bona lectura sent conscient que un govern de tres formacions polítiques que es presenten per separat a les eleccions ha de tenir els seus moments de tensió. Malament si no els tingués, perquè podria dir que alguna cosa no és sana.
Però hi ha hagut discrepàncies amb les llicències de bicicletes o el padró, per exemple.
A vegades hi ha més fressa fora que no pas a dins. El que es fa és parlar les coses. Insisteixo que em sembla natural, lògic i sa que expressem les discrepàncies entre els grups polítics. Crec que la ciutat necessita que aquest govern acabi el 2027 i penso que la majoria dels votants de Guanyem, Junts i ERC reclamen que continuem liderant la ciutat.
Ha dit que no tanca la porta a revalidar el tripartit. La tanca a un pacte amb el PSC?
Abans m'ha exposat un cas molt concret, si repetiria una situació actual. El més prudent, i més a un any vista, és dir que surto a guanyar i que vull millorar els resultats. El que vull és ser la primera força i liderar el futur govern de la ciutat. Veurem, segons els resultats, quin tipus d’aliances cal fer.
Així i tot, creu que Sílvia Paneque i Gemma Geis són les màximes rivals?
Soc l’alcalde de la ciutat, i vull continuar sent-ho quatre anys més. Per tant, em centraré a explicar les bondats del meu projecte i del projecte de Guanyem. Tenim força suficient, i ho hem demostrat. Qualsevol candidat de la resta de formacions polítiques, quan siguin les eleccions, serà un adversari i tractaré tothom amb el respecte que es mereixen.
Com viu que el candidat d'ERC, Marc Puigtió, critiqui reiteradament el govern quan la seva formació està dins el govern?
Aquesta contradicció, a qui se li ha de preguntar, és a ell.
Guanyem és la millor proposta política que té Girona per fer front al trumpisme d’Aliança Catalana
En el suposat cas que Aliança Catalana es presentés a Girona, pot fer mal a Guanyem?
Aliança Catalana fa mal a la democràcia. El que queda clar és que Guanyem és la millor proposta política que té aquesta ciutat per fer front al trumpisme. Tothom que tingui uns valors democràtics, progressistes, catalanistes i independentistes, té clar, o hauria de tenir clar, com aturar el trumpisme a la nostra ciutat.
Serà la quarta vegada que es presenti a unes eleccions, les dues primeres com a CUP i les altres dues com Guanyem. S'ha plantejat què passarà després de 2031?
El meu mandat vull que sigui de vuit anys com a alcalde.
I s'ha plantejat en fer el salt en el Parlament en algun moment?
De moment, el que em toca és poder centrar-me a governar bé aquest any que queda de la ciutat, que és el meu principal objectiu i després guanyar les eleccions del 2027.
Subscriu-te per seguir llegint
