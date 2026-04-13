Girona explora la defensa de la ciutat més enllà de les muralles en un nou cicle de conferències
L'Ajuntament organitza el cicle “Conferències a l’Arxiu Municipal”, amb vuit sessions que analitzaran la defensa de la ciutat des d'àmbits diversos
L’Ajuntament de Girona ha programat una nova edició del cicle “Conferències a l’Arxiu Municipal”, que enguany porta per títol “Defensar Girona, més enllà de les muralles”. La proposta es farà del 16 d’abril a l’11 de juny, amb una sessió cada dijous a l’Arxiu Municipal de Girona, i planteja una mirada àmplia sobre la defensa de la ciutat, no només des del punt de vista militar o arquitectònic, sinó també des de la gestió dels recursos, l’organització col·lectiva i la resposta davant crisis com epidèmies, aiguats, problemes d’abastiment o bombardeigs. El cicle està coordinat pel cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, Lluís-Esteve Casellas Serra. L’alcalde, Lluc Salellas, destaca que conèixer aquest passat permet entendre que la defensa d’una ciutat va més enllà de "murs o fortificacions" i ajuda a afrontar amb "més eines els reptes del present i futurs".
Girona arrossega una llarga tradició vinculada a la seva condició de plaça forta, des de la fundació romana fins als setges de la Guerra del Francès, passant per les muralles medievals, els baluards i altres estructures defensives que encara avui deixen empremta en la traça urbana. El cicle vol resseguir aquesta evolució històrica a través de vuit conferències. La primera serà el 16 d’abril, amb “Defensar Girona sobre el paper: fonts per al seu estudi”, a càrrec de Lluís-Esteve Casellas, Anna Gironella i Sebastià Villalón, de l’Arxiu Municipal de Girona. El 30 d’abril, Maribel Fuertes, del Servei d’Arqueologia de la Generalitat, oferirà “‘Quant lo rey feya combatre fort la ciutat’ i altres testimonis arqueològics dels setges a la Girona medieval (793-1285)”. El 7 de maig, Joaquim Mateu, del Museu Etnològic del Montseny, pronunciarà la conferència convidada “Atac i defensa d'un castell medieval: Montsoriu, cap i casal dels Cabrera, vescomtes de Girona”.
El programa continuarà el 14 de maig amb “Viure darrere muralles i portals. La ciutat en construcció a la Baixa Edat Mitjana”, a càrrec de Pere Freixas, de l’Institut d’Estudis Gironins. El 21 de maig, Montserrat Jiménez, de la Universitat Autònoma de Barcelona, parlarà de “La Girona dels forts i baluards: de la Guerra dels Segadors a la Guerra de Successió”. El 28 de maig, Genís Barnosell, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, oferirà “La ciutat dels setges de la Guerra del Francès”. Ja al juny, el dia 4, Giorgia Priorelli, de la Universitat de Girona, centrarà la seva intervenció en “L'organització de la defensa passiva a la Guerra Civil”. El cicle es tancarà l’11 de juny amb “Defensar les ciutats al segle XXI”, a càrrec de Manuel Delgado, de la Universitat de Barcelona.
Totes les sessions es faran a l’Arxiu Municipal de Girona —a la placeta de l’Institut Vell, 1— de 19 a 20 h. Les activitats són gratuïtes, tot i que l’Ajuntament recomana fer inscripció prèvia per motius d’aforament.
