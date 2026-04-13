Girona FM amplia la programació amb tres nous espais: "Ràdio Mosca", "En veu alta" i "L'altra cara de la lluna"

L'Ajuntament de Girona, a través de Girona FM, vol ampliar la mirada sobre la ciutat amb "Ràdio Mosca", un programa escolar, "En veu alta", sobre neurodivergències, i el pòdcast "L'altra cara de la lluna"

L'estudi de la ràdio municipal. / Ajuntament de Girona

Redacció

Girona FM reforçarà la recta final de la temporada 2025-26 amb tres nous programes que volen ampliar la mirada sobre la ciutat i donar veu a àmbits diversos de la societat gironina. L’emissora municipal recupera, d’una banda, “Ràdio Mosca”, un espai vinculat a les escoles de Girona que ja havia tingut recorregut durant la pandèmia. Produït i editat per Sisu Garcia amb el suport del Servei d’Educació de l’Ajuntament, el programa tindrà una durada de mitja hora i estarà conduït pels mateixos alumnes de 5è de Primària, que hi treballaran notícies, entrevistes i recomanacions des de la seva pròpia mirada. L’objectiu és reforçar la ràdio escolar, l’educació mediàtica i l’interès per la informació de proximitat. S’emetrà els dimecres a les 13 h, amb repetició a les 19.30 h, i en aquesta prova pilot ja hi han participat les escoles Cassià Costal i Dalmau Carles. El primer episodi arribarà el 22 d’abril.

En aquesta mateixa franja, però amb periodicitat mensual, s’estrenarà “En veu alta”, un nou espai dedicat a les neurodivergències i conduït per Imma Garolera, que vol oferir una mirada humana i respectuosa a través de testimonis de persones, famílies i professionals. El primer programa s’emetrà aquest 15 d’abril. La tercera novetat és “L’altra cara de la lluna”, un pòdcast creat i produït per Àngel Ayats que entrevistarà dues vegades per setmana persones conegudes de la societat gironina per explorar-ne la part més íntima i vital a través de la música. El programa s’estrenarà aquest dimarts i s’emetrà els dimarts i dijous de 22 a 23 h, amb repetició els caps de setmana de 16 a 17 h. El primer convidat serà Guillem Terribas. Tots tres espais es podran recuperar en format pòdcast a través del web gironafm.cat.

