Junts responsabilitza ERC del concurs del Cinema Truffaut i aposta per "intentar garantir el model vigent"
Subratlla que la gestió del Col·lectiu de Crítics durant 25 anys ha consolidat una proposta "singular i de qualitat".
Junts per Girona responsabilitza ERC de la situació que s'ha generat amb el Cinema Truffaut i aposta per "intentar garantir el model vigent". És a dir, que la gestió de l'equipament recaigui de nou amb el Col·lectiu de Crítics, com ha estat durant els darrers 25 anys, perquè ha contribuït a "consolidar una proposta singular i de qualitat". En un comunicat, el grup municipal -que forma part de l'equip de govern amb Guanyem i els republicans- subratlla que "la configuració dels contractes i qualsevol modificació en la prestació d'un servei correspon sempre a l'àrea responsable". I en aquest cas, precisa, això recau damunt la regidoria de Cultura (que porta el tinent d'alcaldia Quim Ayats).
Tot i que tant l'Ajuntament de Girona com el Col·lectiu de Crítics han decidit treballar portes endins i, de moment, no posicionar-se sobre el concurs del Truffaut -que no està adjudicat formalment- la situació ja ha generat fissures dins l'equip de govern. La vicealcaldessa i cap de llista de Junts, Gemma Geis, ja ha expressat el seu "malestar" perquè el Col·lectiu de Crítics pugui perdre la gestió del cinema després de 25 anys a favor d'una empresa de Cambrils.
El concurs valorava dos aspectes, un de subjectiu (amb 49 punts) i un altre d'econòmic (amb els 51 restants sobre 100). En el primer apartat, l'entitat gironina i creadora de projecte va guanyar per tres punts de diferència. Entre d'altres, aquí es valoraven aspectes com la programació -el Truffaut ha apostat per cinema d'autor i versions originals- o el foment de la llengua i la col·laboració amb altres equipaments culturals.
Tot i això, la valoració econòmica és el que, a priori, ha fet decantar la balança a favor de l'empresa de Cambrils. La tarragonina va presentar una oferta 4.000 euros més baixa que el Col·lectiu de Crítics. Això va fer que guanyés aquest apartat per una diferència de 5,16 punts i que, per tant, s'imposés en el recompte per damunt de l'entitat gironina.
El concurs encara no s'ha adjudicat formalment i, de moment, tant l'Ajuntament de Girona com el Col·lectiu de Crítics han decidit mantenir la discreció. Però dins l'equip de govern, Junts responsabilitza ERC -que té la regidoria de Cultura- de la situació que s'ha creat amb el Truffaut. "Cal recordar que la configuració dels contractes i qualsevol modificació en la prestació d'un servei correspon sempre a l'àrea responsable", subratlla Junts en un comunicat en referència a Esquerra.
A l'escrit, els de Geis també manifesten la "voluntat de sumar esforços" per "intentar garantir la continuïtat del model vigent" al Truffaut i destaquen la tasca feta durant aquests 25 anys pel Col·lectiu de Crítics. "És una entitat plenament vinculada i arrelada a la vida cultural de la ciutat, que ha contribuït de manera decisiva a consolidar una proposta de cinema singular i de qualitat", recull el comunicat.
Junts per Girona subratlla la intenció de treballar "amb responsabilitat i dins la legalitat" per trobar "les millors vies que permetin preservar el model cultural que representa el Truffaut per a Girona". I en contraposició amb la situació que ha generat el concurs del cinema, Junts per Girona posa com a exemple les noves concessions de Mercagirona -una àrea que porta Promoció Econòmica- com "un cas en què s'ha demostrat solvència i capacitat de gestió davant situacions complexes".
