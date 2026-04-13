L’habitatge s’encareix un 4% a Girona en els primers tres mesos de l’any
La hipoteca mitjana a la província se situa en 173.700 euros i la quota mensual arriba als 881 euros, en tots dos casos per sobre de la mitjana espanyola
El preu de l’habitatge continua a l’alça a les comarques gironines. Segons l’informe de la taxadora Tinsa corresponent al primer trimestre de l’any, l’habitatge a la ciutat de Girona ha assolit un valor mitjà de 2.449 euros per metre quadrat, un 3,9% més que al tancament del quart trimestre del 2025 i un 12,2% més que fa un any. Al conjunt de la província, el preu mitjà s’ha situat en 2.069 euros per metre quadrat, amb una pujada trimestral de l’1,7% i un increment interanual del 12,6%.
Girona es manté com la segona demarcació catalana més cara, només per darrere de Barcelona (2.772 euros/m²), i per davant de Tarragona (1.766 euros/m²) i Lleida (1.238 euros/m²). A les capitals passa una cosa semblant: Girona, amb 2.449 euros/m², només queda per sota de Barcelona (4.417 euros/m²) i per davant de Tarragona (1.779 euros/m²) i Lleida (1.366 euros/m²).
L’evolució del mercat immobiliari a les comarques gironines s’inscriu en un escenari d’alces generalitzades. A Espanya, el valor mitjà de l’habitatge acabat -nou i usat- ha pujat un 14,3% interanual i un 3,2% trimestral, fins als 1.987 euros per metre quadrat. A Catalunya, l’increment ha estat del 12,3% en un any i del 2,6% en tres mesos, amb un valor mitjà de 2.476 euros per metre quadrat.
Aquest repunt dels preus també es trasllada a l’accessibilitat. Tinsa calcula que a la província de Girona una llar mitjana hauria de destinar el 35% de la renda disponible al pagament del primer any d’una hipoteca que financés el 80% del valor d’un habitatge tipus, just en el llindar que l’estudi considera raonable. A Girona capital, aquest esforç s’enfila fins al 37,9%.
La tensió també es trasllada al finançament. La hipoteca mitjana a la província de Girona és de 173.700 euros, per sobre de la mitjana estatal, situada en 164.729 euros, tot i que encara per sota de la catalana, que arriba als 184.752. Amb aquesta xifra, Girona se situa entre les províncies amb les hipoteques més elevades de l’Estat: només la superen les Balears, Madrid, Màlaga, Barcelona i Guipúscoa.
El mateix passa amb la quota hipotecària mensual mitjana, que a Girona és de 881 euros, també per damunt de la mitjana espanyola, de 797 euros, i molt a prop de la catalana, de 894. En aquest indicador, la demarcació també ocupa una de les primeres posicions del rànquing estatal, només per darrere de les Balears, Madrid, Màlaga, Barcelona i Guipúscoa.
Tinsa adverteix, a més, que el context dels pròxims mesos pot continuar pressionant el mercat. L’informe assenyala que la guerra al Pròxim Orient ja ha començat a impactar en la inflació i apunta que això podria alimentar un nou encariment de l’habitatge d’obra nova.
En aquest punt, el diagnòstic que feia fa escassos dies la patronal gironina de la construcció va en la mateixa direcció. La Unió d’Empresaris de la Construcció (UEC) de Girona estima que la nova escalada dels costos de l’energia i dels carburants encareix l’activitat constructora entre un 8% i un 10%, un augment que, segons l’organització, tindrà una repercussió directa sobre el preu final dels habitatges.
Subscriu-te per seguir llegint
