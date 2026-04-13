L'Ajuntament de Llagostera aprova un pla lector per fomentar la lectura i millorar els índexs lectors en català

El consistori de Llagostera ha rebut 7.200 euros per desenvolupar el pla, emmarcat en el Pla Nacional del Llibre i la Lectura de la Generalitat, amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat com a col·laboradora

El cartell de la iniciativa.

El cartell de la iniciativa. / Ajuntament Llagostera

Redacció

Redacció

L'Ajuntament de Llagostera ha aprovat un pla lector amb l’objectiu de fomentar la lectura i contribuir a millorar els índexs lectors, especialment en català. El document fixa tres grans línies estratègiques: portar la lectura als espais públics, incentivar la lectura en veu alta i reforçar-la com a eix pedagògic als centres educatius. La iniciativa vol potenciar entre la població la lectura de textos i imatges, la comunicació oral, l’enriquiment de l’expressió i l’alfabetització informacional. El pla agrupa les actuacions en tres blocs: complementar accions que ja s’estan fent, estendre iniciatives que fins ara s’han desenvolupat de manera més sectorial i impulsar noves propostes. Segons l’Ajuntament, ja s’ha començat a treballar per donar valor al projecte i garantir-ne la continuïtat.

L’acord s’emmarca en el Pla Nacional del Llibre i la Lectura impulsat per la Generalitat el 2023, que reconeix el paper dels ajuntaments en el foment lector i en l’accés equitatiu a la cultura. En aquest context, Llagostera ha rebut 7.200 euros: 5.048,75 euros es van destinar íntegrament a la programació d’activitats del segon semestre del 2025, mentre que la resta han servit per finançar la redacció del pla a càrrec de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

El treball ha inclòs una diagnosi dels hàbits lectors, dels recursos existents i de les necessitats detectades, així com sessions amb la biblioteca municipal, centres educatius, entitats culturals i agents socials. Aquest finançament ha permès elaborar quatre plans municipals que integren el Pla Comarcal de Lectura del Gironès. El regidor de Cultura, Adrià Guinó, sosté que es tracta d’un instrument “potent” de desenvolupament municipal, perquè implica el conjunt de la població, afavoreix els vincles comunitaris i ajuda a combatre les desigualtats socials, amb la voluntat que la lectura esdevingui una experiència habitual en la vida ciutadana.

