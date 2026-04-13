L'Antàrtida a vela, a la Casa de Cultura de Girona
Albert Mir Miràngels explicarà la seva experiència aquest dimecres en un acte organitzat per l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM)
Albert Mir Miràngels explicarà aquest dimecres 15 d'abril a la Casa de Cultura de Girona la seva experiència navegant a vela per l'Antàrtida, en un acte organitzat per l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM). La conferència, que començarà a les 19.30h de la tarda, forma part del pograma d'activitats que l'entitat gironina organitza de manera periòdica, i que aquesta vegada ha convidat un navegant expert que va escriure un llibre sobre la seva navegació pels mars australs. Concretament, Mir va recollir la seva experiència a bord de l'HEBE, un veler d'alumini Garcia Exploration 52, en el llibre L'Antàrtida a vela (Nova Casa Editorial), des de la preparació del viatge fins a la culminació amb èxit de l'expedició.
A més, és autor del libre Navegando por el mundo (Noray, 2013), que recull "les experiències viscudes per l'autor en més de 80.000 milles navegades pel món en diferents velers", com s'explica en la introducció del volum.
- Els turistes que arriben a l'aeroport de Girona tenen dificultats per arribar a destí per la manca de connexions
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Mor la conductora d’un turisme en un xoc frontal amb un camió a l’N-260 a Maià de Montcal
- El Col·lectiu de Crítics perdrà la gestió del cinema Truffaut després de més de 25 anys
- Balliu, de Caldes de Malavella al món: una empresa familiar que ha convertit la durabilitat del mobiliari exterior en marca pròpia
- El xafastre ripollès
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen