L'Antàrtida a vela, a la Casa de Cultura de Girona

Albert Mir Miràngels explicarà la seva experiència aquest dimecres en un acte organitzat per l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM)

Una imatge del vaixell d'Albert Mir Miràngels navegant per l'Antàrtida. / DdG

Redacció

Girona

Albert Mir Miràngels explicarà aquest dimecres 15 d'abril a la Casa de Cultura de Girona la seva experiència navegant a vela per l'Antàrtida, en un acte organitzat per l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM). La conferència, que començarà a les 19.30h de la tarda, forma part del pograma d'activitats que l'entitat gironina organitza de manera periòdica, i que aquesta vegada ha convidat un navegant expert que va escriure un llibre sobre la seva navegació pels mars australs. Concretament, Mir va recollir la seva experiència a bord de l'HEBE, un veler d'alumini Garcia Exploration 52, en el llibre L'Antàrtida a vela (Nova Casa Editorial), des de la preparació del viatge fins a la culminació amb èxit de l'expedició.

A més, és autor del libre Navegando por el mundo (Noray, 2013), que recull "les experiències viscudes per l'autor en més de 80.000 milles navegades pel món en diferents velers", com s'explica en la introducció del volum.

