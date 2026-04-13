Sarrià de Ter activa una xarxa de comerços per fer trucades urgents
La iniciativa, batejada com a Comerç Amic, s’emmarca en la campanya “A Sarrià, tot a mà” per reforçar el comerç local
L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha posat en marxa la xarxa "Comerç Amic", una iniciativa que permetrà a qualsevol persona fer una trucada urgent si es troba sense telèfon mòbil. El projecte s’impulsa amb la col·laboració del teixit comercial del municipi i s’emmarca en la campanya “A Sarrià, tot a mà”.
El servei està pensat per a situacions puntuals, com quedar-se sense bateria o haver oblidat el mòbil. En aquests casos, els establiments adherits faciliten el seu telèfon perquè l’usuari pugui contactar de manera immediata amb un familiar o amb els serveis d’emergència. Es tracta d’un servei gratuït i limitat a comunicacions breus. Els comerços participants estaran identificats amb un adhesiu distintiu a l’aparador o a la porta d’accés, fet que permetrà localitzar fàcilment aquests punts de suport al carrer. Qualsevol persona que es trobi incomunicada podrà adreçar-s’hi per demanar ajuda.
“A Sarrià, tot a mà”
La iniciativa forma part de la campanya “A Sarrià, tot a mà”, en marxa des del mes d’octubre, que té com a objectiu donar visibilitat al teixit comercial i de serveis del municipi, així com fomentar el consum de proximitat. També busca projectar Sarrià de Ter com un centre de referència comercial al Gironès.
Amb la posada en marxa de Comerç Amic, l’Ajuntament vol reforçar el paper dels comerços més enllà de la seva funció econòmica, posant en relleu la seva utilitat com a espais de suport en el dia a dia. En aquest sentit, es destaca la importància del comerç de proximitat per mantenir la cohesió social, la dinamització econòmica i la vida als carrers del municipi.
Subscriu-te per seguir llegint
