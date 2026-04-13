La tercera Nit de la Dona reivindicarà el talent, l’èxit i el lideratge femení
La gala, organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica, se celebrarà el 7 de maig amb testimonis i diversos reconeixements en una vetllada oberta al públic
Aquest pròxim 7 de maig arriba una nova edició de la Nit de la Dona-aquesta ja serà la tercera- organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb la voluntat de posar en valor els èxits, el lideratge inspirador i les contribucions de diverses dones gironines a la societat. L’objectiu de l’esdeveniment és inspirar les generacions futures i fomentar l’èxit i el protagonisme femení i reconèixer també aquest treball amb la concessió de diversos guardons. Concretament, al llarg de la gala es lliuraran els premis Premi Dona Talent, Premi Dona Referent, Premi Dona Trajectòria Professional i el Premi d’Honor. La jornada serà el 7 de maig, a les 7 de la tarda a l’Hotel Carlemany de Girona -amb obertura de portes mitja hora abans- i els assistents tindran també l’oportunitat de sentir en directe els testimonis de diverses figures destacades. La Nit de la Dona compta amb el patrocini de Toni Pons, Grup Pous, Volvo Turismes Girona, l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE), Ormetal i Centre Verd i la col·laboració d’INET, Prat Sàbat, Xuixos Can Castelló i Institut Guinot.
No deixis passar aquesta oportunitat de formar part d’un esdeveniment que celebra el talent femení. Com en anteriors edicions, les inscripcions per assistir a l’acte són completament gratuïtes però cal fer una reserva en aquest enllaç.
Testimonis i ponències
Per posar en valor l’objectiu de la sessió es comptarà amb la participació de tres destacades ponents que donaran a conèixer el seu testimoni i la seva experiència tant personal com professional: Anna Comet, atleta , periodista i entrenadora; Inés Ures Co Founder d’Arpías i l’enòloga d’Espelt Viticultors, Anna Espelt.
Comet és un exemple de com es poden superar certs límits en un àmbit on l’activitat física és sovint també una forma de vida. Ella mateixa explica que des de molt jove, l’esport ha estat la seva passió, dedicant-hi «incomptables hores d’entrenament i sacrifici per a aconseguir les meves metes com a atleta. Córrer no sols és una activitat física per a mi, sinó també una forma de vida, una manera de superar els meus límits i connectar amb la meva veritable essència».
Per la seva banda, Inés Urés és una emprenedora i Co-fundadora d’Arpías, una cadena de centres de manicura que combina bellesa, tecnologia i un model empresarial innovador que ha revolucionat totalment el món de la manicura. Abans d’emprendre, va desenvolupar una trajectòria destacada en el món digital i del màrqueting, ocupant càrrecs directius en empreses com Deliveroo, Treatwell o Atrápalo, a més de ser inversora i business angel.
Els guardons reconeixen l’aportació de diverses dones gironines a la societat
I el món del vi porta indiscutiblement associat el nom de l’enòloga Anna Espelt, una figura rellevant a tot l’Empordà. Espelt representa el treball acurat i precís de l’univers del vi amb una mirada sostenible i respectuosa amb el territori, apostant per una viticultura ecològica i de qualitat. La seva tasca contribueix a posicionar els vins de la zona i a preservar el paisatge i la identitat vitivinícola de la regió. Espelt reuneix els valors que fonamenten les empreses familiars. Precisament, ella representa la cinquena generació d’una família empordanesa dedicada a cos i ànima a la vinya.
El jurat i les guardonades
El jurat dels premis es va reunir per finalitzar les seves deliberacions el 30 de març passat i el nom de les guanyadores en les diferents categories es desvetllarà durant la celebració de la nit. Aquest està format aquest any per Toni Pons CEO de l’empresa Toni Pons i Clàudia Bermejo, cap de comunicació de la mateixa empresa; Maria Rosa Agustí, presidenta de l’AGE; Laura Guardiola, departament comercial de Volvo Turismes Girona; Miquel Pous, gerent de Grup Pous; Anna López, directora comercial de Diari de Girona; i Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona.
El Premi Dona Talent, patrocinat per Grup Pous, està pensat per impulsar joves promeses femenines, aquest premi s’atorga a dones que han començat a destacar per la seva creativitat, esforç i passió, celebrant el potencial de les futures generacions. El Premi Dona Referent, patrocinat per Volvo Turismes Girona, està destinat a aquelles dones que, amb coratge i visió, han trencat barreres i desafiat convencions establertes, convertint-se en models a seguir i obrint camins per a les futures generacions.
El Premi Dona Trajectòria Professional, patrocinat per Toni Pons, és un reconeixement a les dones que han construït una trajectòria exemplar amb anys de treball i dedicació, deixant una marca indeleble en la seva professió i en la societat. A més per segon any, i per tal de fer un reconeixement especial, s’hi afegeix un quart premi, el Premi d’Honor, patrocinat per l’AGE i serà entregat juntament amb Diari de Girona.
