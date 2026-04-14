Girona renova l’espai de venda de productes de proximitat de Mercagirona

L’actuació preveu crear un punt de triatge i classificació d’aliments amb una inversió de 189.242 euros

Imatge d'arxiud e Mercagirona / Ajutnament de Girona

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona renovarà l’espai de venda de productes de proximitat de Mercagirona i hi crearà un nou punt de recollida, triatge i classificació d’aliments. L’actuació vol facilitar l’aprofitament alimentari, promoure la venda directa i reforçar la connexió entre productors i restauradors per adaptar millor l’oferta agrícola a les necessitats gastronòmiques de la ciutat.

El projecte s’emmarca dins del programa Menja’t Girona i està finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, ha defensat que l’actuació permetrà adaptar Mercagirona a “les necessitats reals del sector agroalimentari i de la restauració” i generar “noves oportunitats per als productors locals”. Geis també ha subratllat que la iniciativa fa avançar la ciutat en economia circular amb un espai específic per al triatge i la classificació d’aliments.

El projecte preveu intervenir en tres espais diferents del recinte. D’una banda, es renovarà la zona d’exposició i venda directa de la planta baixa, destinada als petits productors. Les obres inclouran la millora del paviment amb materials antilliscants, la senyalització de les àrees de venda i l’adequació dels murs perimetrals amb panells frigorífics. També s’hi habilitaran un vestidor i un bany adaptat. Paral·lelament, també a la planta baixa, es crearà un nou espai destinat a la recollida, triatge i classificació de productes alimentaris, concebut com un àmbit pilot vinculat a l’economia circular. Aquest sector disposarà de cambres de conservació positiva, àrees de recepció, neteja, tall i envasat d’aliments, així com espais per gestionar envasos i residus.

Zona de serveis i emmagatzematge

A més, el projecte inclou una zona de serveis i emmagatzematge a la planta superior, on es farà un magatzem i una sala polivalent per a reunions i treball. En total, el nou programa funcional preveu una zona de venda de 169 metres quadrats, una de triatge de 81 i espais complementaris a la part superior. L’actuació ja ha sortit a licitació amb un pressupost base de 189.242,08 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de cinc mesos.

