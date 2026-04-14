Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
Els Bombers eviten que les flames arribin a uns dipòsits de gasoil i els Mossos investiguen l'origen
Un incendi ha calcinat aquest dimarts de matinada quatre tractores i n’ha afectat una cinquena a l’exterior d’una empresa de transports de Medinyà.
El foc s’ha declarat poc després d’un quart de tres de la matinada al pati de l’empresa, situada a la cruïlla de l’N-II amb la GI-514. Arran del succés, els Bombers han activat cinc dotacions, tot i que finalment n’hi han treballat quatre. Quan han arribat al lloc, s’han trobat el foc totalment desenvolupat, indiquen des del cos d'emergències.
Les flames han cremat completament quatre de les tractores. Els efectius d’emergències han treballat per protegir-ne una cinquena, que finalment ha patit afectacions per calor al costat dret.
Els Bombers també han fet tasques per evitar que l’incendi arribés a uns dipòsits de gasoil, un extrem que finalment han pogut evitar.
El foc no ha causat ferits.
Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat els Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació per aclarir les causes de l’incendi de Medinyà i determinar-ne l’origen.
Aquest no és l’únic episodi similar registrat al municipi en els últims mesos. El mes d’agost del 2025, un altre incendi a Medinyà va afectar diversos camions en un descampat del carrer Llevant.
En aquell cas, les flames van cremar dues tractores de camió, dos tràilers i una caixa de tràiler, a més de vegetació de l’entorn, tot i que els Bombers van evitar que el foc arribés a un habitatge proper. Tampoc no hi va haver ferits.
