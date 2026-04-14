L'Ajuntament de Salt impulsa una campanya per promoure la cohesió social i el benestar a través de la salutació
El Mercat Municipal de Salt ha estat l'escenari de la presentació de la campanya 'A Salt diem Bon dia tot el dia', que busca enfortir la convivència i el sentiment de pertinença a través de la salutació
El Mercat Municipal de Salt ha acollit aquest dimarts la presentació de la campanya ‘A Salt diem Bon dia tot el dia’, una iniciativa que vol reforçar la convivència i el sentiment de poble a partir d’un gest tan quotidià com saludar. El projecte, impulsat des de l’Espai d’Acció Comunitària i Inclusiva i liderat per l’Equip Tècnic d’Acció Comunitària, forma part del Pla local d’acció comunitari i inclusiva i neix amb la voluntat de promoure la cohesió social, la inclusió i el benestar col·lectiu.
La campanya posa el focus en l’ús del català com a llengua compartida, però també vol reivindicar la salutació com una porta d’entrada a la coneixença mútua i a unes relacions més pròximes entre veïns. El mercat ha estat el primer espai escollit per fer-ne el llançament perquè ja funciona com un punt de trobada informal entre clients i paradistes, i diverses parades ja s’hi han adherit amb els primers adhesius de la iniciativa.
L’alcaldessa, Cristina Alarcón, ha defensat que la campanya busca la complicitat de comerços, escoles, entitats i clubs esportius perquè facin seu aquest gest i ajudin a fer-lo visible al municipi. En la mateixa línia, la primera tinent d’alcalde, Fanny Carabellido, ha fet una crida a sumar-s’hi des de la diversitat i amb la llengua catalana com a vector compartit. Els establiments, equipaments i col·lectius que s’hi adhereixin podran lluir adhesius amb lemes com “Saludar-nos és fer poble” o “Un gest petit, un impacte gran”. La participació també es vehicularà a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #BonDiaSalt o per correu electrònic. La primera activitat vinculada a la campanya es farà dijous vinent al Casal Cívic i Comunitari de Salt, de 18 a 19.30 hores, amb propostes per afavorir la coneixença mútua. A més, per Sant Jordi l’Ajuntament repartirà díptics informatius a la seva parada del passeig Ciutat de Girona, en l’inici d’una campanya que vol estendre’s a diferents espais i activitats del municipi.
