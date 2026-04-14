L'ExpoJove de Girona torna amb 82 expositors i un centenar de xerrades per orientar els joves sobre el seu futur
L’ExpoJove tornarà al Palau de Fires de Girona del 15 al 18 d’abril amb una vintena edició que manté el format de quatre dies i que aspira a consolidar-se com el gran aparador de la formació i l’ocupació a les comarques gironines. La fira ja compta amb 86 centres educatius inscrits, que hi portaran més de 6.400 estudiants, i l’organització preveu arribar als 8.000 visitants. En total, hi participaran 82 expositors i s’hi han programat prop d’un centenar de xerrades i tallers.
El saló obrirà cada matí de nou a dues i, a més, el dijous 16 també ho farà de quatre a set de la tarda. Aquesta franja de tarda, juntament amb el matí de dissabte, s’ha reservat especialment per a les famílies i per als estudiants que no hi puguin anar amb el seu centre. Sota el lema “Dissenya el teu futur”, l’ExpoJove vol orientar joves, famílies, professorat, persones aturades o treballadors que vulguin reprendre o ampliar estudis, amb informació sobre batxillerat, cicles formatius, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, formació d’adults, idiomes, estudis vinculats als cossos de seguretat i altres itineraris postobligatoris.
Una de les novetats d’aquest any serà una sala dedicada a la difusió permanent de la formació professional, amb una zona específica perquè entitats, empreses i centres educatius puguin presentar els seus cicles formatius de la mà de professorat i professionals del sector. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, destaca la bona resposta dels centres i posa en valor les jornades obertes per a les famílies, que sovint permeten una segona visita dels alumnes amb preguntes més concretes sobre el seu futur acadèmic i laboral.
Entre les activitats destacades, el 15 d’abril a les nou del matí el Servei Territorial del Departament d’Igualtat i Feminisme a Girona organitzarà la xerrada “Lideratge femení: + dones + futur”, per acostar a les joves referents professionals en sectors encara marcats pels estereotips de gènere. Els dies 15 i 16 també hi haurà demostracions dels gossos del Grup Especial Caní del Cos d’Agents Rurals. A més, durant tota la fira funcionarà un Espai d’Orientació i Assessorament amb sessions individualitzades d’orientació acadèmica i laboral a càrrec de professionals del Consell Comarcal del Gironès i de l’Oficina Jove del Gironès, amb inscripció prèvia recomanada.
