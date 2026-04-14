Més de 400 aspirants per 10 places d’administratiu a l'Ajuntament de Girona

El procés selectiu correspon a l’oferta pública d’ocupació del 2025 i es farà per oposició lliure.

Oposicions per entrar a l’Ajuntament, en unes proves que es feien a l’Auditori, en una imatge d’arxiu. / Marc Martí

Tony Di Marino

Girona

Un total de 426 persones han estat admeses al procés selectiu per cobrir deu places de funcionari de carrera de l’escala d’administració general, subescala administrativa, a l’Ajuntament de Girona. Es tracta d’una convocatòria inclosa dins l’oferta pública d’ocupació, corresponent al grup C1, que es resoldrà pel sistema d’oposició lliure. El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar l’11 de juny de 2025 i la llista definitiva d’admesos es va publicar el 19 de gener de 2026.

Quaranta candidats per plaça

La xifra posa de manifest l’elevada competència per accedir a una plaça a l’administració local. Amb 426 aspirants per a deu llocs de treball, la ràtio se situa en més de quaranta candidats per plaça, en una convocatòria que ha despertat un alt interès. Segons la relació definitiva publicada, els aspirants admesos són aquells que compleixen els requisits establerts a les bases de la convocatòria. El document també inclou les persones excloses.

El procés selectiu es farà mitjançant el sistema d’oposició, fet que implica la realització de diferents proves per avaluar els coneixements i les competències dels aspirants. El primer i el segon exercici es duran a terme el 16 de maig de 2026, a les 9.30 hores, a l’Auditori-Palau de Congressos de Girona, al passeig de la Devesa, 35. Aquesta serà la primera cita clau del procés, en què els candidats començaran a jugar-se l’accés a una de les deu places convocades.

Notícies relacionades i més

Aquest tipus de convocatòria és habitual en l’accés a places de l’administració pública i garanteix els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Les places corresponen a la subescala administrativa, que engloba funcions de suport a la gestió municipal, tramitació d’expedients i atenció a la ciutadania, entre altres tasques pròpies del funcionariat d’aquest àmbit. L’elevat nombre d’admesos evidencia, una vegada més, l’interès que continuen despertant les places estables dins l’administració pública, especialment en convocatòries municipals d’aquestes característiques.

