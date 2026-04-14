Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
La descoberta arriba en un moment al barri de Girona on el frau elèctric i els talls de llum fa mesos que generen conflictes.
Els Mossos d’Esquadra van localitzar aquest dilluns una plantació de marihuana en un pis del carrer Roure, al barri de Girona de la Font de la Pólvora, amb un consum elèctric fraudulent anual equivalent al de 54 habitatges, segons ha pogut saber Diari de Girona. La troballa es va produir en el marc d’una investigació policial i en una jornada en què també s’havien de fer treballs al barri vinculats a la xarxa elèctrica, que finalment es van haver de suspendre pels moments de tensió que es van viure durant el matí.
Al cultiu indoor hi havia unes 200 plantes. La plantació no ocupava només una habitació, sinó pràcticament tot l’habitatge. A més, la connexió irregular s’havia fet passar per una canonada d’aigua, una manipulació especialment perillosa pel risc que comporta aquest tipus d’instal·lacions. Arran de la detecció, es va tallar el subministrament elèctric del bloc on hi havia la plantació. L’actuació es va tancar sense detinguts.
Talls de llum
La intervenció d’aquest dilluns s’emmarca en un context que fa mesos que condiciona el dia a dia del barri. Font de la Pólvora acumula des de fa temps talls de llum recurrents. Endesa atribueix aquestes incidències a les sobrecàrregues derivades del frau elèctric, que fan fondre els fusibles de manera reiterada. En els últims mesos, la tònica habitual és que la companyia substitueix els fusibles una vegada al dia, a primera hora del matí i amb acompanyament policial, però sovint, al cap de poques hores, es tornen a produir noves incidències i el subministrament no es recupera fins a l’endemà.
La magnitud del problema ja va aflorar públicament durant la protesta veïnal del 9 de març davant la seu d’Endesa. La protesta va acollir una trentena de veïns que asseguraven estar al corrent de pagament i es queixaven de la situació. Va acabar a la plaça del Vi, on alguns residents del barri es van reunir amb representants municipals. Aquell dia, la companyia va exposar que el 41% dels 615 punts de subministrament del barri no tenien comptador i que el 71% de l’electricitat que s’hi consumia es defraudava. També va assegurar que a la Font de la Pólvora es consumia sis vegades més energia que la que registraven els comptadors i que, entre el 2024 i el 2025, el volum absolut d’aquestes pèrdues havia crescut un 24%.
De fet, des de l’Ajuntament ja s’havia posat el focus en la possible relació entre els talls i activitats delictives. El gener passat, el tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, va assegurar que havien demanat la intervenció policial si es confirmava aquest origen del problema. “Hem demanat a Mossos d’Esquadra que actuïn si detecten, com en d’altres moments, que les sobrecàrregues i els talls estan provocades per activitats delictives”, va assenyalar.
Taula de treball
Els antecedents venen de més lluny. A principis del 2024 es va crear una taula de treball per abordar els problemes de seguretat de les instal·lacions elèctriques del sector. Hi participen l’Ajuntament de Girona, la Policia Municipal, Cicle de l’Aigua del Ter, l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i Endesa. L’objectiu és coordinar actuacions en un entorn on les connexions irregulars i les sobrecàrregues han generat un problema persistent.
Un dels episodis més greus es va viure el juliol de l’any passat, quan es va incendiar un centre de transformació per una sobrecàrrega. L’incident va obligar a desallotjar veïns del bloc més pròxim i va deixar 246 residents sense llum durant unes hores, fins que es van instal·lar generadors provisionals. Posteriorment, Endesa va substituir l’equipament per un de nou, amb una inversió de 200.000 euros, que havia de donar resposta als subministraments declarats i amb contracte del barri.
Els problemes vinculats a la xarxa també es van tornar a fer evidents el 22 de març, quan un incendi en un comptador a l’entrada d’un edifici del carrer de l’Avellaner va deixar set afectats de matinada. Els Bombers van haver de revisar tant l’escala com els habitatges de la finca, mentre que el Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre totes les persones al lloc dels fets. Tot i que el foc va quedar limitat al punt d’accés de l’immoble, l’incident va tornar a posar de manifest el risc que comporten aquest tipus de situacions al barri.
Mesures de l’Ajuntament
Paral·lelament, l’Ajuntament ha anat activant mesures per reduir l’impacte dels talls de llum al barri. D’entrada, ja havia habilitat un espai perquè els infants poguessin fer els deures i també havia posat a disposició punts amb endolls al Centre Cívic Onyar per carregar mòbils i petits electrodomèstics. A més, des del 7 d’abril també s’ha activat el servei de dutxes al pavelló de Vila-roja. Serveis Socials, per la seva banda, es manté atent a possibles necessitats específiques dels veïns.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària