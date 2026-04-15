Ensurt a Bescanó per un incendi de matolls a tocar d’una benzinera
Els Bombers apaguen dos focus poc abans de la mitjanit
Ensurt poc abans de la mitjanit de dimarts a Bescanó per un incendi de vegetació a tocar d’una benzinera.
Els Bombers van rebre l’avís cap a tres quarts de dotze de la nit i es van desplaçar fins al polígon de Montfullà, al peu de la carretera N-141e, amb una dotació.
Un cop al lloc, es van trobar dos focus de matolls en flames i molt propers entre si, però en cap cas el foc va arribar a afectar la zona de la benzinera.. Els efectius els van poder apagar ràpidament i el foc va acabar afectant uns dos metres quadrats de superfície.
Fins al punt també s’hi van desplaçar els Mossos d’Esquadra, que investiguen l’origen de l’incendi.
Subscriu-te per seguir llegint
