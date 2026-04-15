Estudiants de secundària expliquen a l'Expojove els seus plans de futur i les seves inquietuds
Estudiants de secundària i batxillerat visiten la fira per informar-se de les diferents opcions, des de graus universitaris fins a formació professional, i així prendre decisions fonamentals
Hi ha persones que, des de petites, saben a què es volen dedicar un cop acabin els estudis. N'hi ha a qui els costa més i altres que "amb trenta anys encara no ho saben", assegura la professora de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, Ali Ramos. Tot això, perquè actualment "hi ha molta diversitat i no saben cap a on anar". Sigui com sigui, el Palau de Fires de Girona ha obert les portes aquest dimecres per acollir una nova edició de l'Expojove que té la finalitat de guiar els joves pel que puguin fer en un futur.
Per un costat, Júlia Macias, que fa 4t d'ESO a Vilafant, sap el que vol fer en un futur "des que era petita". Vol fer "un doble grau de magisteri", però també ha reconegut que hi ha amigues seves "que no saben que fer i els està costant decidir". Per això, l'Expojove els pot ajudar a mirar el que poden "fer cap al futur" i escollir entre "diferents opcions".
També ho tenen força clar Ian Quirante i Joel Giró, que fan 4t d'ESO a l'institut Monturiol de Figueres. Depen de la nota en acabar els estudis secundaris, Quirante farà un cicle d'esports (si té més nota) o un de cuina. El que també té clar és que "ningú" els pot dir el que "han de ser de grans", perquè han de ser ells qui triïn el seu "propi camí". En canvi, Giró farà, el curs vinent, el batxillerat tecnològic per poder "entrar en una Enginyeria Mecànica" per continuar amb "l'empresa familiar".
Una fira que "ajuda"
Tots dos han coincidit en el fet que "depèn de la persona", tenen clar el que volen fer o no en un futur. Per exemple, Xènia León i Carlo Alosi, que cursen 4t d'ESO a Palamós, tenen dubtes. León ha apuntat que ha visitat l'Expojove per informar-se de les Formacions Professionals que hi ha, i també per les "universitats i graus que hi ha a Catalunya". En ment té la idea de fer "alguna cosa relacionada amb la salut" i ha assegurat que la fira l'ha "ajudat".
Per altra banda, Aloisi ha trobat "alguna cosa" que l'ha "interessat" en el marc de la fira. És el cas de "l'apartat de Medicina de la UdG" i estava convençut que, com que faria "més temps" al Palau de Fires, trobaria "alguna cosa més". De fet, l'estand de la Universitat de Girona és un dels més sol·licitats, tot i que molts assistents encara els hi falta fer el batxillerat per entrar a la universitat. Tant se val, es volen informar de quin és el batxillerat més adient o les optatives més idònies per encarar el grau amb garanties.
Ho ha explicat un estudiant de l'ESUSES, Pau Rodrigo, que s'encarrega de donar a conèixer als joves diferents aspectes dels estudis. Entre d'altres "les sortides professionals de les carreres" o si es fan "classes pràctiques o teòriques". Rodrigo ha detallat que la seva tasca és "ajudar i explicar" el que ha "viscut" per poder ajudar els joves perquè puguin "decidir el que realment els agrada".
Fins dissabte
La fira s'allargarà fins aquest dissabte, amb els expositors que expliquen de primera mà el que ofereixen en els seus respectius centres, i també xerrades i tallers per acabar d'engrescar els joves. Una d'aquest dimecres, per exemple, ha donat a conèixer els secrets dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i ha omplert la cinquantena de cadires disponibles. Entre d'altres, s'ha parlat del "contacte directe amb el món laboral real" i dels "avantatges" de les Formacions Professionals.
La raó és que, en el marc de l'Expojove, hi ha molt on triar i remenar, sigui amb estudis que es fan un cop acabats l'ESO o una vegada finalitzat el batxillerat. Alguns estands, com el de confecció de moda, ensenyen casos pràctics i senzills als participants. Ara bé, com cada any, un dels que genera més expectació i curiositat és el de l'exèrcit. També un any més hi ha hagut protestes per la presència dels militars.
L'Expojove d'aquest any compta amb 82 expositors i, durant aquests dies, hi passaran més de vuitanta centres que ja s'han inscrit per assistir a la fira. També diferents famílies, especialment dijous a la tarda i dissabte matí. Es calcula que al llarg de les jornades passaran pel Palau de Fires més de 8.000 persones.
