Girona impulsa un pla per fer la ciutat més accessible
L’acord amb la Fundació ECOM preveu una diagnosi participada de barreres i la implicació directa de persones amb discapacitat
L’Ajuntament de Girona ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada ECOM per impulsar un projecte de promoció de l’accessibilitat universal a la ciutat. L’acord vol reforçar el compromís municipal amb una Girona més inclusiva i preveu revisar barreres en l’espai públic, els equipaments i els serveis municipals amb la participació directa de persones amb discapacitat i del teixit associatiu.
El projecte aposta per un model de coproducció de polítiques públiques, de manera que les futures actuacions no es definiran només des de l’administració, sinó també a partir de la diagnosi, la definició i l’avaluació compartida amb les persones afectades. El conveni també té en compte altres col·lectius que es poden beneficiar d’aquesta mirada, com les persones grans o aquelles amb mobilitat reduïda temporal.
La regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, ha remarcat que el conveni suposa “un pas endavant per situar l’accessibilitat al centre de les polítiques públiques de Girona”. Segons ha destacat, no es tracta només “d’eliminar barreres físiques”, sinó de garantir que totes les persones puguin “viure i participar en la ciutat en igualtat de condicions”. També ha defensat que l’accessibilitat “no pot ser una qüestió puntual”, sinó que ha de formar part de totes les decisions municipals. Per part d’ECOM, el responsable de l’Àrea d’Accessibilitat, Rubén Domínguez i Santana, ha subratllat que l’accessibilitat universal és “un dret humà fonamental” i una eina clau per garantir l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació. Domínguez ha afegit que la seva millora beneficia el conjunt de la ciutadania “al llarg de la vida, més enllà de les seves capacitats”.
Grups focals
Entre les actuacions previstes, el conveni inclou una diagnosi participada sobre les barreres existents a l’espai públic, als equipaments i als serveis municipals, tant des del punt de vista de l’accessibilitat física com sensorial i cognitiva. També s’organitzaran grups focals i espais de treball amb persones amb discapacitat i entitats per detectar necessitats reals i prioritzar actuacions.
A més, es desplegaran accions de sensibilització i formació adreçades al personal municipal i a la ciutadania. El projecte també preveu definir criteris i recomanacions tècniques per incorporar l’accessibilitat universal de manera transversal en les polítiques municipals, així com impulsar mesures concretes al municipi. Finalment, es redactarà un document estratègic amb propostes d’actuació i amb un sistema d’avaluació que haurà d’orientar futures decisions en aquest àmbit.
El consistori destinarà 31.730,72 euros, IVA inclòs, al desenvolupament del projecte, mentre que ECOM hi aportarà recursos tècnics i la seva capacitat d’articulació del sector. El conveni tindrà una durada inicial de catorze mesos, amb possibilitat de pròrroga, i s’emmarca dins del projecte “Girona, ciutat amiga de les persones grans i ciutat inclusiva”.
