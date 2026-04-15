Girona: el PSC proposa reforçar la relació amb la UdG amb una regidoria i un conveni estratègic plurianual
El grup socialista proposa un conveni estratègic plurianual entre l’Ajuntament i la UdG per col·laborar en àmbits com la cohesió social o la transició ecològica fins al 2031.
El PSC-Girona pel Canvi ha presentat un nou eix del seu “Govern alternatiu” centrat a convertir Girona en una ciutat del coneixement més connectada amb la Universitat de Girona i amb el talent jove que genera. Els socialistes sostenen que la ciutat ja disposa d’una base sòlida en els àmbits universitari i científic, però consideren que aquest potencial no s’està aprofitant prou des de l’Ajuntament per afrontar reptes socials, urbans i ambientals.
El regidor Maxi Fuentes defensa que “la ciència i el coneixement no poden quedar-se dins les aules o els laboratoris. Han de servir per prendre millors decisions i construir millors polítiques públiques” i afegeix que “Girona no pot viure d’esquenes a la universitat; és una de les principals institucions de la ciutat i ha de ser un aliat estratègic”. Amb aquest plantejament, el grup proposa reforçar la relació institucional entre el consistori i la UdG amb la creació d’una regidoria d’Universitat, que situï aquesta connexió com una prioritat política.
La proposta també inclou un conveni estratègic plurianual entre l’Ajuntament i la UdG per al període 2027-2031, amb àmbits de col·laboració en qüestions com la cohesió social, l’habitatge, la salut comunitària o la transició ecològica, i amb mecanismes d’avaluació i retorn públic. A més, el PSC planteja crear una Oficina Municipal de Transferència que actuï de pont entre la universitat i l’administració, així com impulsar laboratoris socials per provar i avaluar polítiques municipals. “Cal passar de la intuïció a l’evidència. Les polítiques públiques han de funcionar, i això només és possible si s’analitzen, s’avaluen i es milloren constantment”, sosté Fuentes.
El grup també vol reforçar la vinculació amb el talent jove format a la UdG amb pràctiques a l’Ajuntament, beques per a treballs de recerca vinculats a projectes municipals i fórmules de col·laboració entre investigadors i serveis municipals. “Girona ja té el coneixement. El que falta és un govern que el sàpiga aprofitar i posar-lo al servei de la ciutat”, conclou el regidor.
