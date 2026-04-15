L’ADAC canvia de seu a Girona amb un acte simbòlic aquest divendres

L’Ateneu d’Acció Cultural, que fa més de 45 anys que defensa la llengua i la cultura catalanes, s’instal·larà a l’edifici Fòrum de l’Albereda i hi traslladarà alguns dels elements més emblemàtics de l’actual local

L'actual seu, amb les mítiques lletres que conformen la paraula Llibertat. / DdG

Tapi Carreras

Girona

L’Ateneu d’Acció Cultural (ADAC) farà aquest mes d’abril un pas endavant en la seva trajectòria amb l’estrena d’una nova seu social al centre de Girona. L’entitat, que des de fa més de 45 anys treballa en defensa de la llengua i la cultura catalanes, ha adquirit un local al carrer Albereda, 3-5, a l’edifici Fòrum, on s’instal·larà a partir del 20 d’abril.

Per escenificar el trasllat, l’ADAC ha organitzat aquest divendres 17 d’abril un acte simbòlic que servirà per acomiadar l’actual espai i donar la benvinguda al nou. La convocatòria serà a dos quarts de set de la tarda i hi participaran membres de la junta, així com socis i simpatitzants que s’hi vulguin afegir.

L’acte començarà amb l’última fotografia al balcó de la seu actual. Tot seguit, els participants retiraran les lletres de «Llibertat», les estelades i altres objectes representatius de l’entitat per traslladar-los, pel carrer Ciutadans, fins al nou local de l’Albereda.

Amb aquesta operació, l’ADAC considera que fa un salt qualitatiu en el seu patrimoni i obre una nova etapa des d’un espai situat al cor de Girona.

