L'Ajuntament de Girona defineix les ubicacions de les noves estacions de Girocleta: cinc a la ciutat i tres a Salt
El consistori gironí ha decidit ubicar les noves estacions de Girocleta a Pont Major, Barri Vell, Devesa, Montilivi i Palau-sacosta, per millorar la connexió entre diferents punts de la ciutat
L’Ajuntament de Girona ja ha escollit on s’ubicaran les cinc noves estacions que s’instal·laran en diferents barris de la ciutat. Fa uns dies, Diari de Girona va avançar que el servei s’ampliarà amb vuit noves estacions. Tres d’aquestes s’ubicaran a Salt, sortint per primera vegada de la ciutat, i es preveu que es posin en marxa abans d’acabar el 2026. Mentrestant, fonts municipals havien assegurat que les estacions de Girona encara no estaven “definides” perquè se n’havia de “parlar i validar amb les associacions de veïns”.
Ara, però, ja es coneixen els espais on es col·locaran. Una de les estacions s’ubicarà al barri de Pont Major, davant de la Biblioteca Just M. Casero, al passatge de Pere Rabat, en el marc del Pla de Barris i amb l’objectiu de millorar la connexió amb Sarrià de Ter. També hi haurà una nova parada al Barri Vell, que se situarà al carrer del Bellaire, reforçant la proximitat amb Sant Daniel i als peus de Montjuïc.
Al barri de la Devesa hi haurà una estació a la rotonda de Joaquim Vayreda, a tocar del Palau de Fires, millorant la connexió amb aquest equipament, així com amb l’Auditori, el Palau de Justícia i el CAP Güell. A Montilivi, la nova estació es col·locarà al costat del CAP, a l’aparcament del carrer d’Andreu Tuyet i Santamaria, reforçant l’accés a l’Escola Pericot i apropant el servei al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona. Finalment, a Palau-sacosta, l’estació s’ubicarà al carrer del Riu Freser, davant del Registre Mercantil, millorant la connexió amb el futur aparcament dissuasiu de Mas Gri i amb equipaments com l’Escola Marta Mata, la Clínica Girona i el Consell Comarcal del Gironès.
“Una prioritat”
Cadascuna de les estacions tindrà uns 25 aparcaments i està previst que es comencin a construir durant el segon semestre d’aquest any, amb un cost de 38.000 euros per estació. Paral·lelament, a finals d’any s’adquiriran noves bicicletes coincidint amb la posada en marxa de les noves estacions.
El regidor de Mobilitat, Isaac Sánchez, ha explicat que “la bicicleta pública és una prioritat per a l’Ajuntament”. També ha recordat que, al llarg del present mandat, s’ha “fet arribar la Girocleta a 15 punts de diferents barris de la ciutat” i que també s’ha “portat a Salt en clau d’àrea urbana”. Un cop es posin en funcionament, el servei comptarà amb 44 estacions.
La bicicleta pública és una prioritat per a l'Ajuntament i en aquest mandat hem et arribar la Girocleta a 15 punts de diferents barris de la ciutat s'ha portat a Salt en clau d'àrea urbana"
686.405 viatges el 2025
Els viatges en Girocleta es van enfilar fins als 686.405 al llarg del 2025, amb un creixement del 15% respecte de l’any anterior, quan en van ser 594.890. Segons explica l’Ajuntament de Girona, això consolida una tendència clarament ascendent en l’ús del servei any rere any, ja que el 2023 es van comptar 528.360 usos i el 2022 un total de 511.346.
En paral·lel, també ha crescut el nombre d’usuaris. Ara per ara, el servei en compta 5.848 i va tancar el 2025 amb 6.691, amb una pujada del 14% respecte del 2024, any que va acabar amb 4.970 usuaris.
Les estacions més utilitzades, històricament, són les del centre. El 2025, així, la que més es va fer servir va ser la de plaça Catalunya, amb 43.934 viatges. La van seguir la de Ramon Folc (43.728), l’estació de trens (38.491), Marquès de Camps (30.471), Miquel de Palol (29.289) i Emili Grahit (29.380). Pel que fa a la distribució mensual, els mesos amb més activitat van ser l’octubre, amb 79.821 usos, i el novembre, amb 68.287.
