L'Ajuntament de Girona i Plataforma per la Llengua signen un conveni per fomentar l'ús del català als comerços
La iniciativa se centra en l'atenció al públic i en el "paisatge lingüístic" de l'establiment
L'Ajuntament de Girona i Plataforma per la Llengua han signat avui un conveni de col·laboració per desplegar a la ciutat la campanya 'Bon dia!' al comerç local, una iniciativa destinada a promoure l'ús del català en l’àmbit comercial i a reforçar el compliment de la normativa lingüística vigent. La iniciativa se centra en l'atenció al públic i en el "paisatge lingüístic del comerç local" i inclou accions de sensibilització i visites informatives als establiments. "Amb aquest conveni, sumem esforços en l’objectiu compartit de reforçar l’ús del català en un espai tan essencial com és el comerç de proximitat", afirma la tinenta d'alcaldia i regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.
La campanya té com a objectiu facilitar als comerços informació clara sobre els drets lingüístics dels consumidors i consumidores en l’atenció oral i en la retolació. Preveu visites informatives als establiments comercials per donar a conèixer la normativa lingüística aplicable i promoure un ús més habitual del català en les relacions comercials. Aquestes visites permetran informar els establiments sobre els seus deures lingüístics, fer una primera detecció de la situació lingüística del comerç local, identificar possibles incompliments de la normativa i reconèixer els establiments que ja fan un ús habitual del català.
La informació recollida ha de servir com a base per fer seguiment dels casos detectats i orientar futures actuacions per garantir el respecte efectiu dels drets lingüístics.
L'acció s’inscriu en el marc de la feina que l'entitat fa des de la xarxa de municipis actius per la llengua, ImpliCAT, impulsada per Plataforma per la Llengua. L’ImpliCAT promou la col·laboració amb els ens locals per oferir assessorament, suport i campanyes orientades a reforçar l’ús del català des de les polítiques municipals. En aquest sentit, la col·laboració amb l’Ajuntament de Girona permet sumar esforços i recursos municipals amb l’experiència de l’entitat en la difusió de la normativa lingüística al comerç i reforçar les actuacions municipals en aquest camp.
Una davallada
L’any 2025 es van presentar els resultats de l’estudi Ofercat 2022 Girona, impulsat pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, els quals evidencien una davallada de la presència del català en l’àmbit comercial a la ciutat.
En aquest context, durant l’any 2025 el Servei de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona va posar en marxa un protocol municipal per a la detecció i gestió de comerços incomplidors de la normativa lingüística, a partir de deteccions realitzades pels serveis municipals o a instàncies de la ciutadania. Aquest protocol preveu actuacions d’informació, sensibilització i suport als establiments comercials, amb l’objectiu d’afavorir el compliment de les obligacions lingüístiques establertes per la normativa.
"Des de la regidoria de Llengua Catalana continuarem treballant perquè el català sigui present en tots els àmbits de la vida quotidiana, i perquè el comerç local se senti acompanyat en aquest procés", remarca la regidora.
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava