L'Ajuntament de Salt proposa a Artífex Infraestructuras SLU per construir carrils bici a tres carrers
La primera fase de les obres per als carrils bici a Salt afectarà el passeig Marquès de Camps, el carrer Francesc Macià i el carrer Doctor Castany, amb la supressió de zones d'aparcament.
Nou empreses han presentat oferta per fer la primera fase de les obres per fer carrils bici a tres carrers de Salt. De fet, l'Ajuntament ja s'ha proposat a la companyia Artífex Infraestructuras SLU perquè dugui a terme les tasques després de fer l'oferta més baixa, de 729.605,8 euros (amb el preu de sortida que era de 900.165,88 euros) i ser l'única que ha obtingut la màxima puntuació (100). Ara bé, s'ha requerit a l'empresa tota la documentació necessària per acreditar poder iniciar les actuacions, per la qual cosa encara no s'han adjudicat.
Les altres empreses que s'han presentat han estat: Agustí y Masoliver SA, Constraula SAU, Excavacions y Pinturas SAU, Aglomerats Girona SA, Massachs Obres i Paisatge SLU, Exacavacions Duocastella SL, Construccions Fusté SA i Pere Boada Comas SL. A més, fonts municipals confirmen que l'Ajuntament ja ha rebut la subvenció de 500.000 euros per part de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols sense els quals no hagués tirat endavant la contractació.
Un cop es formalitzi el contracte, l'empresa adjudicatària tindrà cinc mesos per dur a terme les diferents tasques. Si tot segueix el seu curs, per tant, els tres nous carrils bici a Salt podrien ser una realitat en l'últim trimestre d'aquest any, coincidint també amb l'arribada de la Girocleta al municipi. De fet, a part de crear els carrils bici, els treballs inclouen altres millores envers la bicicleta, com ara estacionaments "d'alta capacitat" o taquilles.
Els carrers afectats
En aquesta primera fase d'obres s'intervindrà al passeig Marquès de Camps, al carrer Francesc Macià i al carrer Doctor Castany. En el cas de les dues primeres vies se suprimiran zones d'aparcaments actuals per poder donar cabuda al carril bici bidireccional.
Més endavant està previst fer una segona fase d'intervenció, creant tres carrils bici més en unes altres tres vies. El pressupost per aquesta segona fase és de 528.726,98 euros, així que el preu final superaria el milió. La segona fase encara no s'ha licitat i tampoc hi ha data, però està previst fer els carrils bici als carrers Martí i Pol, de la Moreneta, i Pau Masó. També quedarien orfes de llocs d'aparcaments.
Amb totes aquestes accions, Salt guanyarà 4,58 quilòmetres de carrils bici nous que se sumaran als gairebé dos quilòmetres que s'han estrenat recentment amb les obres del corredor de bus ràpid entre Girona i Salt al llarg de l'avinguda dels Països Catalans. Cal tenir en compte que, segons un estudi de mobilitat, a Salt es fan 106.663 desplaçaments els dies laborables, però només un 0,5% del total es fan en bicicleta. Un dels objectius de la creació dels nous carrils, per tant, és fomentar la mobilitat sostenible.
