L'Audiència de Girona jutja dotze acusats d'integrar un grup criminal dedicat al "cobrament fraudulent" de xecs en bancs
S'enfronten inicialment a penes de fins a 22 anys de presó
L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimecres dotze acusats de formar part d'un grup criminal que estafava diners amb xecs falsificats. La fiscalia sosté que l'entramat se servia d'una "estructura complexa" de persones i empreses i va presentar per al "cobrament fraudulent" fins a 25 xecs i pagarés a diverses entitats bancàries entre els mesos de maig i setembre del 2013. El grup criminal estava "estructurat" en tres nivells. Segons el fiscal, els processats formaven part del nivell "mitjà" o de "la base" de l'entramat, mentre que els suposats cervells de la xarxa "no han estat identificats". Els acusats s'enfronten inicialment a penes de fins a 22 anys de presó. Al judici, la majoria dels processats han admès els fets.
El judici, que es fa a la secció tercera, asseu al banc dels acusats dotze suposats integrants d'un entramat criminal d'estafa i falsificació de xecs que hauria actuat a les comarques gironines l'any 2013.
Segons recull l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, el grup criminal tenia una estructura "complexa" d'empreses i persones que es dedicaven al "cobrament fraudulent" dels xecs i pagarés falsificats. La majoria provenien d'entitats de crèdit, però també n'hi havia d'altres que aconseguien interceptar abans que el destinatari legítim els pogués cobrar.
Aleshores, el "sotmetien a un procés de manipulació", alteraven les dades del beneficiari i, així, aconseguien desviar els diners cap a l'entramat, a través d'empreses pantalla, testaferros o "mules".
L'acusació pública remarca que l'entramat estava estructurat en "tres nivells" i hi havia una cadena de comandament amb diferents rangs "segons l'escalafó" que ocupava l'integrant de la xarxa.
A la "cúspide" hi hauria els cervells del grup criminal, però la investigació no els ha pogut identificar. Per tant, tots els acusats formarien part del segon o tercer esgraó de l'entramat.
Els del nivell mitjà, remarca el fiscal, es dedicaven a captar "mules o passadors" (els de la base de la jerarquia de la xarxa), a qui oferien una comissió a canvi de fer de testaferros, crear comptes al seu nom o fer els cobraments a bancs.
Les "mules", segons l'acusació pública, haurien arribat a fer 25 operacions amb xecs falsos de més de 720.000 euros a entitats bancàries de diferents poblacions de les comarques gironines, entre les quals Girona, Figueres, Blanes (Selva) o Olot. El xec amb un import més elevat ascendia a més de 227.000 euros.
La fiscalia els acusa de delictes de falsedat en document mercantil, estafa agreujada i pertinença a grup criminal. Sol·licita inicialment penes d'entre 6 i 22 anys de presó.
El judici ha començat amb la declaració d'onze dels dotze acusats, que han reconegut que van cobrar els xecs, sabent que estaven falsificats. Un dels processats declararà al final del judici.
