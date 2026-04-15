Una protesta a Girona denuncia la presència de l'exèrcit espanyol a l'Expojove, un any més
La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines i altres entitats han protestat a l'Expojove contra la presència militar, argumentant que contradiu els principis d'una educació crítica i compromesa amb la resolució de conflictes
Un grup de persones s'ha concentrat aquest dimecres matí a les portes del Palau de Fires de Girona per denunciar, un any més, la presència de l'exèrcit espanyol a l'Expojove. La protesta ha estat impulsada per diferents entitats, com la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines, el sindicat USTEC-STES-IAC, l’Ateneu 24 de Juny i la Intersindical. Les entitats han denunciat que la participació de l'exèrcit en un esdeveniment d'aquestes característiques "és incompatible amb els valors educatius i de foment de la pau que haurien de regir aquests espais".
Han assegurat que estands com els dels militars a fires adreçades als joves "contribueix a normalitzar la militarització i contradiu els principis d’una educació crítica i compromesa amb la resolució pacífica dels conflictes". Per això, creuen necessari "mantenir els espais educatius lliures de presència militar", al mateix temps que han demanat "reclamen coherència a les institucions públiques en la defensa d’una cultura de pau". Finalment, han instat a les administracions "garantir que es preservi el caràcter educatiu d’aquestes iniciatives".
No és el primer cop que hi ha protestes en contra de la presència dels militars. Abans de la pandèmia, fins i tot, anaven amb uniforme, però ja fa uns anys que van sense ni exposen cap imatge que es pugui considerar bèl·lica al seu estand. Tot això, perquè després d'una sentència de l’Audiència de Girona que va definir que els militars poden ser a l’Expojove però que ho han de fer vestits sense uniforme militar.
L'Expojove ha inaugurat aquest dimecres matí i compta amb 82 expositors. S'allargarà fins dissabte matí i, durant aquests dies, hi passaran més de vuitanta centres que ja s'han inscrit per assistir a la fira. També diferents famílies, especialment dijous a la tarda i dissabte matí.
L'objectiu és orientar els joves pel que puguin fer en un futur, a través dels diferents estands i de gairebé un centenar de xerrades i tallers. En aquest cas, hi assisteixen alumnes d'arreu de les comarques gironines, sobretot, de 4t d'ESO, però també de batxillerat.
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava