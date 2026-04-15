Un simulacre a l'IES Narcís Xifra de Girona posa a prova la coordinació en una emergència
La prova s’ha fet al centre educatiu en el marc de la col·laboració entre la Creu Roja a Girona i el cicle de Tècnic en Emergències Sanitàries
L’IES Narcís Xifra de Girona ha acollit aquest dimecres un simulacre d’incendi en què han participat alumnes del cicle formatiu de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES) i membres dels Equips de Resposta Bàsica en Emergències i d’Intervenció Psicosocial de la Creu Roja a Girona.
L’exercici ha recreat un incendi en una aula del centre i ha servit per posar en pràctica protocols d’actuació en una situació d’emergència. Durant el simulacre, els participants han treballat aspectes com el triatge de víctimes, l’assistència sanitària inicial, la comunicació en situacions de pressió i la coordinació entre equips d’emergència.
L’activitat s’ha fet a les instal·lacions del centre educatiu i ha permès que l’alumnat del cicle reforci la formació pràctica en emergències sanitàries amb un escenari simulat. Alhora, el voluntariat de la Creu Roja Girona ha pogut entrenar procediments d’actuació i coordinació.
El simulacre d’incendi a l’IES Narcís Xifra forma part de la col·laboració entre la Creu Roja a Girona i el centre educatiu. Segons han explicat els organitzadors, aquesta línia de treball conjunta busca reforçar la preparació davant emergències i complementar la formació dels futurs professionals del sector.
Des de la Creu Roja a Girona assenyalen en un comunicat que aquests simulacres ajuden a preparar una resposta coordinada en casos reals i contribueixen a reforçar la cultura de la prevenció i la col·laboració comunitària.
