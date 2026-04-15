Víctor Gay i Pere Codina presenten a Girona "Notes amb arrels", un llibre que vol ser una "invitació a aturar-se"

La publicació recull vivències, records de la ciutat i històries de vida que, amb "senzillesa i profunditat", parlen de la memòria, la fe i el valor de les petites coses

La coberta del llibre. / DdG

Meritxell Comas

El periodista i exdirector de Diari de Girona, Víctor Gay, i el col·laborador d'aquesta capçalera, Pere Codina, presentaran demà a les set de la tarda a l'Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona el llibre "Notes amb arrels" (Edicions MMV), una publicació escrita a quatre mans que recull vivències, records de la ciutat i històries de vida que, amb "senzillesa i profunditat", parlen de la memòria, la fe i el valor de les petites coses.

A través d'un llibre "íntim", els autors gironins fan una "invitació a aturar-se", reivindicant la importància "del que és petit" per "mirar la pròpia vida amb més amor i esperança". El volum compta amb il·lustracions de Josep Perpinyà i també vol ser un homenatge a Jordi Carreras.

A banda dels autors, la presentació també comptarà amb la intervenció del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el president executiu de Metalquimia, Josep Lagares.

