Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
La Coordinadora Antimonàrquica sosté que la denúncia parteix de la Fundació Peretti i del batlle del municipi, Robert Vilà (ERC)
La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACG) ha assegurat en un comunicat que tres dels seus membres han estat citats a declarar en relació amb la penjada de cartells i estelades a Sant Martí Vell. Segons l’entitat, es tracta de Joan Sibill, David Padres i Quim Tell, i la citació estaria relacionada amb uns fets que afecten una casa de la Fundació Peretti i també l’Ajuntament del municipi gironí.
La Coordinadora sosté que un dels denunciants és la Fundació Peretti i que l’altre és l’alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vilà (ERC). L’entitat carrega amb duresa contra el batlle i l’acusa d’haver-se alineat amb “la monarquia, la Guàrdia Civil i els jutges” per perseguir altres independentistes. El comunicat, de to molt dur, també l’assenyala per la seva actuació política en altres àmbits de l’independentisme.
La CACG vincula aquest episodi amb la moció antimonàrquica que, segons explica, ha presentat en diversos municipis gironins. L’entitat assegura que Sant Martí Vell ha estat l’únic ajuntament on ha tingut problemes per tirar-la endavant. Segons la seva versió, el text es va acabar aprovant al tercer ple i gràcies al vot de dos regidors de Sompoble-CUP, mentre que el grup de govern es va abstenir.
Pel que fa als tres citats, la Coordinadora afirma que Joan Sibill ja ha anat a declarar. També assegura que David Padres ha manifestat públicament en un vídeo que no pujarà al cotxe policial si no és emmanillat, mentre que Quim Tell, segons el mateix comunicat, ha dit que no anirà a declarar a la policia com a acte de “desobediència total”. L’entitat interpreta aquest cas com un episodi de persecució política i defensa que els seus militants continuaran “dempeus en lluita” per les seves llibertats i per la república.
El comunicat inclou, a més, desqualificacions personals molt dures contra Robert Vilà i crítiques a la seva gestió municipal. Diari de Girona ha intentat recollir la versió de l’alcalde de Sant Martí Vell sobre els fets exposats per la Coordinadora Antimonàrquica, però aquest ha preferit no fer declaracions.
Subscriu-te per seguir llegint