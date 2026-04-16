Veïns de Girona denuncien que un cotxe calcinat fa quinze dies que continua abandonat al carrer
El vehicle va quedar completament cremat de la part davantera i l’Ajuntament assegura que ja fa gestions per retirar-lo
Fa quinze dies que un cotxe cremat continua estacionat al carrer Universitat de Cervera del barri de Sant Pau Girona. El vehicle, semblant a un Fiat Doblò, va quedar completament calcinat de la part davantera i, a simple vista, en aquesta zona només es mantenen recognoscibles la placa de matrícula i part del xassís.
Els veïns de la zona denuncien la situació i reclamen que es retiri el vehicle després de tots aquests dies. Segons expliquen, el cotxe continua al mateix punt des de l’incendi, molt malmès i amb restes visibles al seu voltant.
Des de l’Ajuntament de Girona indiquen que la Policia Municipal de Girona no ha pogut determinar si el foc va ser intencionat. En aquest sentit, apunten que tampoc no s’està investigant l’origen de l’incendi.
Amb tot, fonts municipals asseguren que ja s’estan fent gestions per retirar el vehicle cremat de la via pública.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat