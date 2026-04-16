Veïns de Girona denuncien que un cotxe calcinat fa quinze dies que continua abandonat al carrer

El vehicle va quedar completament cremat de la part davantera i l’Ajuntament assegura que ja fa gestions per retirar-lo

El vehicle cremat al carrer de la Universitat de Cervera de Girona. / DdG

Eva Batlle

Girona

Fa quinze dies que un cotxe cremat continua estacionat al carrer Universitat de Cervera del barri de Sant Pau Girona. El vehicle, semblant a un Fiat Doblò, va quedar completament calcinat de la part davantera i, a simple vista, en aquesta zona només es mantenen recognoscibles la placa de matrícula i part del xassís.

Els veïns de la zona denuncien la situació i reclamen que es retiri el vehicle després de tots aquests dies. Segons expliquen, el cotxe continua al mateix punt des de l’incendi, molt malmès i amb restes visibles al seu voltant.

Des de l’Ajuntament de Girona indiquen que la Policia Municipal de Girona no ha pogut determinar si el foc va ser intencionat. En aquest sentit, apunten que tampoc no s’està investigant l’origen de l’incendi.

Amb tot, fonts municipals asseguren que ja s’estan fent gestions per retirar el vehicle cremat de la via pública.

