Detenen un delinqüent multireincident al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per amenaçar de mort i encarar-se amb els Mossos
L’ocupa, de 42 anys i amb una trentena d’antecedents, va acabar arrestat després d’un avís per una discussió amb una dona
Els Mossos d’Esquadra han detingut un multireincident de 42 anys del bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona per presumptament amenaçar de mort els Mossos i encarar-se violentament amb els agents durant una intervenció policial. L’arrestat, que acumula una trentena d’antecedents policials, està acusat d’un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat i d’un altre d’amenaces.
Els fets van passar aquest dimecres cap a un quart de deu de la nit, quan els Mossos van rebre l’avís d’una discussió al número 13 de la ronda Ferran Puig, el polèmic edifici ocupat de Girona que en els últims mesos ha estat escenari de diverses actuacions policials i d’emergències. Fins al lloc s’hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i també efectius de la Policia Municipal de Girona.
Segons fonts policials, l’avís alertava d’una discussió entre un home i una dona que viuen a l'edifici. Quan els agents van arribar-hi per comprovar què passava, l’home els va dir que no succeïa res i els va exigir que marxessin. Els policies, però, van observar la dona atemorida i van intentar identificar-lo. Va ser aleshores quan l’home es va començar a mostrar agressiu, va insultar els agents, els va increpar i va arribar a aixecar el puny de manera amenaçadora a una de les agents dels Mossos.
Els policies li van ordenar que mantingués la distància de seguretat, però la situació es va tensar encara més quan el van voler escorcollar. En aquell moment, l’home va amenaçar de mort els Mossos i es va resistir activament a la detenció. Finalment, dos agents el van poder reduir i arrestar.
Aquest bloc de pisos els últims temps és conegut a la ciutat de Girona pels incidents que s’hi han produït, la setmana passada per exemple s'hi va produir un nou incendi. Des que va ser ocupat, l’agost del 2024, els veïns han denunciat sorolls, tràfic de drogues, problemes amb els serveis d’aigua i llum i mancances de salubritat per una canonada d’aigües fecals rebentada.
Agressiu durant tot el trasllat
La intervenció, però, no es va acabar aquí. Durant el trasllat en el vehicle policial, el detingut va continuar molt alterat, va donar cops de peu contra la mampara i va continuar llançant amenaces de mort contra els agents. Un cop a l’àrea de custòdia de la comissaria de Vista Alegre, va mantenir la mateixa actitud violenta i fins i tot es va encarar amb dos policies més a la zona de garjoles, a dos dels quals hauria arribat a colpejar, segons confirmen des del cos de seguretat.
L’arrestat, amb més de 30 antecedents policials, haurà de passar pròximament a disposició judicial.
