Els treballadors Girona+Neta anuncien vaga indefinida el 4 de maig si no s'acorda un nou conveni col·lectiu

Els treballadors de Girona+Neta reclamen increments salarials lligats a l'IPC i una conciliació real, a més de més personal i vehicles adaptats, davant la falta de resposta de l'Ajuntament

La concentració dels treballadors de Girona+Neta el passat 13 de març a la plaça del Vi. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Girona

La plantilla de l'empresa que s'encarrega de la neteja i recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, ha anunciat que començarà una vaga indefinida el 4 de maig si el conflicte amb la companyia "no es desencalla de forma immediata". En un comunicat, el comitè d'empresa detalla que, després d'un any i mig de "negociacions infructuoses" i "bloquejades" pel nou conveni col·lectiu, el seu malestar és "profund" i, per això, han decidit aquesta mesura.

La votació per anar a la vaga es va produir aquest dimecres amb un 88% dels votants que van donar suport a la vaga indefinida (157 vots a favors, 15 en contra i 7 en blanc). Al mateix temps, lamenten que l'Ajuntament de Girona "no s'ha posat en contacte" amb ells des que van fer la concentració a la plaça del Vi el passat 13 de març. Ho consideren una "manca total de voluntat de diàleg".

En cas que la vaga indefinida tirés endavant, començaria pocs dies abans de Temps de Flors, que aquest any se celebra entre el 9 i el 17 de maig. De fet, no és el primer cop que els treballadors han amenaçat en fer vaga per aquest esdeveniment, un dels més multitudinaris que es fan a la ciutat al llarg de l'any i que omple els carrers, especialment del nucli antic. En algunes ocasions es va arribar a convocar, però es va acabar desconvocant a les portes de Temps de Flors.

Què demanen?

Com ja han manifestat en altres ocasions, el que reclama la plantilla són els increments salarials vinculats a l'IPC, al mateix temps que una "conciliació real" perquè, ara per ara, la companyia els ha establert "canvis d'horari inassumibles i l'obligatoriat de treballar festius". També reclamen més personal i "vehicles adaptats al servei i a la realitat actual de la ciutat".

Alguns dels cartells de la protesta del passat 13 de març. / Aniol Resclosa

Per altra banda, també volen que hi hagi "més neteja", amb més rutes, freqüència de pas i la figura de "l'escombriaire de barri". Finalment, sol·liciten que l'ús de la targeta sigui voluntari i bonificat, perquè creuen que això deixaria els "contenidors lliures".

Protesta al ple

Amb tot, el comitè d'empresa anuncia altres mobilitzacions abans que es produeixi la vaga indefinida si no s'arriba a un acord. Per una banda, exigeixen al regidor responsable, en aquest cas Sergi Cot, i als tècnics municipals que gestionen el ple de condicions laborals vigents que "s'incorporin de manera immediata a les meses de negociació". En aquest sentit, han impulsat una moció en el ple municipal de dilluns "a través d'un grup polític per forçar la seva participació directa".

Abans d'aquest mateix ple, també preveuen fer una concentració davant l'edifici consistorial. La seva voluntat és llegir les seves "peticions oficialment" i informaran els veïns sobre la "degradació del servei i la nostra situació laboral". Els treballadors són conscients de les molèsties que pot produir una vaga indefinida pels veïns, però "la passivitat de l’administració" no els deixa "una altra sortida que la lluita per un servei de neteja de qualitat i unes condicions laborals justes".

