La Fundació Montaner dona suport a la 6a cursa escolar de l’escola El Pla de Salt
Alumnat, famílies i professorat, participen en una iniciativa que reforça la convivència, la diversitat i la pràctica esportiva dins la comunitat educativa
L’escola El Pla de Salt va celebrar la sisena edició de la seva cursa escolar, una jornada que va reunir uns 350 alumnes, professorat i 28 famílies amb l’objectiu de fomentar la inclusió, la convivència i els hàbits saludables. L’activitat, organitzada sota el lema “Correm junts. Que res no ens pari”, es va desenvolupar entre les nou del matí i les dotze del migdia i es va plantejar com una proposta esportiva i comunitària oberta a tota la comunitat educativa.
La cursa es va estructurar en diferents recorreguts adaptats a cada etapa i franja d’edat. Els infants més petits van fer el circuit dins del recinte escolar, mentre que els grups de més edat van combinar trams interiors i exteriors pels voltants del centre i per carrers adjacents de Salt. Tots els participants van rebre avituallament en forma d’esmorzar, una samarreta esportiva i les tres primeres persones classificades de cada categoria van ser reconegudes amb una medalla.
La iniciativa forma part de les accions que impulsa el centre per promoure la salut física i el benestar personal i social a través de l’activitat esportiva. L’Escola El Pla participa en el Pla Català d’Esport a l’Escola i també en el Programa d’alimentació saludable i bons hàbits de la Generalitat, dues eines amb què reforça el seu treball en aquest àmbit.
La directora del centre, Cristina Riu, va destacar que aquest tipus d’activitats permeten “anar més enllà de l’aula” i reforçar “el sentiment de comunitat”. Segons va subratllar, la cursa es converteix en una eina útil perquè moltes famílies “s’hi acostin amb una actitud més natural” i se sentin còmodes participant en la vida del centre. Riu va remarcar que, en una escola amb una gran diversitat cultural, aquests espais compartits ajuden a “trencar barreres”, generar confiança i fer que les famílies sentin que l’escola “també és seva”.
25 nacionalitats
Actualment, l’Escola El Pla compta amb alumnat de 25 nacionalitats, una realitat que el centre presenta com un dels pilars del seu projecte educatiu. En aquest sentit, la jornada també va posar l’accent en la diversitat i en la inclusió en un centre de màxima complexitat, amb una elevada presència d’alumnat procedent de famílies en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
La cursa ha comptat aquest curs amb el suport de la Fundació Montaner, que ha patrocinat la jornada i ha finançat les samarretes dels participants i material esportiu per al centre. El president de la fundació, Joan Montaner, va assenyalar que el seu compromís és contribuir a generar oportunitats de desenvolupament personal i professional “per a tothom” i va defensar la importància de treballar aquests valors des de l’escola.
Amb aquesta sisena edició, la cursa escolar de l’Escola El Pla es consolida com una de les cites destacades del calendari del centre i com una proposta que combina esport, cohesió i participació en el si de la comunitat educativa de Salt.
