Crònica
El futur de les hortes de Santa Eugènia: entre el reglament municipal i les queixes veïnals
Una vintena de veïns es reuneixen a la Marfà amb els regidors Sergi Cot i Sergi Font per posar explicar i posar sobre la taula problemes de manteniment, accessos, brutícia i incivisme en aquest espai de Santa Eugènia
Les hortes de Santa Eugènia van tornar ahir al centre del debat veïnal en una trobada a la sala d’actes del Centre Cívic de Santa Eugènia-la Marfà amb el regidor d’Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot, i el tinent d’alcaldia de l’Àrea de Transició Ecològica i Àrea Urbana i regidor de Santa Eugènia, Sergi Font. La sessió va servir per posar sobre la taula tant els projectes de futur com els problemes del dia a dia que afecten aquest espai. Una vintena de veïns van participar en una conversa en rotllana de prop de dues hores en què es van barrejar les reflexions sobre el model que ha de tenir aquest entorn amb queixes més immediates sobre brutícia, incivisme, accessos, manteniment i «manca d’informació».
L’acte, convocat per la Comissió d’Hortes de l’Associació de Veïns i Veïnes de Santa Eugènia i la Taula d’Agroecologia de la Comunalitat del Güell, s’havia plantejat a partir de tres grans blocs: el futur centre d’interpretació previst a l’antic taller de la Marfà, els criteris d’agroecologia i de gestió de l’aigua, i la convivència i els usos d’aquest entorn. Però la conversa va anar molt més enllà del guió inicial i es va acabar convertint en un intercanvi de neguits, propostes i retrets acumulats des de fa temps.
Un dels fils més repetits de la tarda va ser la sensació que aquest espai pateix una «degradació progressiva» i una manca «d’ordenació clara». Diversos assistents van denunciar brutícia, abocaments, robatoris, excrements de gossos, circulació de vehicles no autoritzats i una percepció general de descontrol. També es va reclamar més presència municipal i alguna figura de proximitat que pugui informar, acompanyar i fer d’enllaç amb els usuaris, recuperant l’esperit de l’antic guarda hortes. Algunes entitats van posar com a exemple el «guarda aigües», impulsat arran dels problemes de sequera i de rec.
Els responsables municipals van admetre mancances i van defensar que una de les peces clau per començar a posar ordre és l’aprovació d’un reglament específic. Sergi Cot ho va resumir amb una frase clara: «Sense reglament, tot és fum». Segons va exposar, aquest document ha de servir per regular millor els usos, els criteris de cultiu, la gestió de les parcel·les i altres aspectes quotidians d’un espai que avui molts veïns perceben com a desendreçat. El regidor va situar l’horitzó d’aquest reglament abans d’acabar l’any. Cot també va reconèixer que «s’hauria de cuidar molt més el tema de participació i de poder tenir més interès d’informació i d’espais».
La trobada també va evidenciar una certa distància entre la mirada a llarg termini de l’Ajuntament i les urgències que expressen els veïns. Durant la sessió es va parlar del potencial d’aquest entorn i del paper que pot tenir en l’estratègia de ciutat, però una part dels assistents va insistir que abans de tot cal donar resposta a qüestions bàsiques com la neteja, el manteniment, la seguretat i l’estat general de la zona.
Un incivisme molt elevat
En aquest punt, Sergi Font va assumir part del malestar que es respirava a la sala. El regidor va admetre que «la indignació és absolutament legítima» en algunes de les queixes expressades pels veïns i també va remarcar que «el nivell d’incivisme és molt elevat», en referència a alguns dels problemes recurrents que es detecten en aquest espai.
El format en rotllana, sense una escenografia institucional, va afavorir un to directe i proper, amb moments de crítica oberta, però també amb una voluntat de construir. La trobada no va tancar grans carpetes, però sí que va confirmar que les hortes continuen sent un espai especialment sensible per al barri de Santa Eugènia. L’Ajuntament hi projecta una peça rellevant de futur, mentre que una part dels veïns li reclama, abans que res, més cura, més ordre i respostes més immediates.
