La Generalitat tala la pineda de l'escola Annexa de Girona per seguretat
Els treballs s’han posat en marxa després de la caiguda de tres arbres des del 2020 en aquest espai situat al costat del centre
La Generalitat va començar aquest dimecres la tala de tots els pins de la pineda de l’escola Annexa-Joan Puigbert de Girona, l’actuació acordada amb l’Ajuntament com a “solució definitiva” al problema de seguretat detectat en aquest espai. Els treballs arriben després d’un curs marcat per les restriccions, ja que el centre fa mesos que té la pineda tancada i també afectada una part del pati i un vestidor del gimnàs.
La intervenció s’ha activat després que al març caigués un altre pi a causa de les ventades. Amb aquest ja eren tres els arbres que han caigut en aquesta zona des del 2020, una successió d’episodis que va acabar precipitant la decisió d’eliminar tota la pineda. La mesura es va acordar en una reunió entre la Generalitat i l’Ajuntament, en què també es va establir que l’actuació l’assumiria el Departament.
L’origen del conflicte es remunta a l’estiu passat, quan la Generalitat va executar unes obres per evitar l’erosió d’aquest espai natural. Segons la regidora d’Educació de Girona, Queralt Vila, aquella actuació va ser “poc curosa”, va afectar algunes arrels i va acabar provocant la caiguda d’un primer pi.
Un estudi tècnic
La responsable municipal va explicar que, arran d’aquell episodi, l’Ajuntament va tancar la zona, va delimitar una àrea de seguretat i va demanar a la Generalitat un estudi tècnic per determinar quines mesures calia adoptar per garantir l’estabilitat dels arbres. Segons Vila, aquest primer informe recomanava l’ancoratge de tres exemplars, però la Generalitat no el va arribar a executar. Amb el pas del temps, afegeix, un d’aquests tres pins va perdre estabilitat i el consistori va decidir talar-lo. Després d’això, segons la mateixa regidora, es va elaborar un segon estudi que ja no plantejava actuar només sobre tres arbres, sinó ancorar tot el conjunt de la pineda. Aquesta actuació tampoc no es va arribar a fer. Paral·lelament, el centre va continuar sense saber quan podria recuperar amb normalitat els espais afectats, mentre les tanques de protecció es mantenien en diversos punts de l’escola.
En comunicats enviats a les famílies durant els últims mesos, la direcció havia advertit que no podia concretar quan es podria reobrir la pineda ni retirar les tanques instal·lades al recinte. També traslladava que, tot i que dos informes externs descartaven un perill imminent de caiguda, sí que recomanaven actuacions preventives per reforçar la seguretat.
La situació es va tensar de nou després de la darrera caiguda d’un pi. En un escrit a les famílies, la direcció del centre va qualificar d’“alarmant” l’escenari, va recordar que ja havien caigut tres arbres des del 2020 i va lamentar que les actuacions per resoldre el problema “tarden molt a arribar”. El centre també va criticar la “burocràcia institucional” i la manca d’entesa entre administracions per desencallar una solució.
Amb l’inici de la tala de la pineda, es materialitza finalment la decisió presa després de l’últim episodi. L’actuació busca eliminar el risc en l’entorn escolar després de mesos d’incertesa i d’un curs condicionat per les limitacions d’ús en una part del recinte.
