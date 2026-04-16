Girona, en risc de veure Temps de Flors afectat per la vaga de Girona+Neta i les brigades municipals
Els treballadors de Girona+Neta reclamen millores salarials i conciliació, mentre les brigades municipals exigeixen que l'Ajuntament compleixi els acords econòmics promesos
Girona podria viure una situació anòmala per Temps de Flors si s'acaba confirmant que els treballadors de l'empresa que s'encarrega de la neteja i recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, i els de les brigades municipals acaben anant a la vaga, tal com han anunciat aquesta setmana. De moment, la vaga indefinida de la plantilla de Girona+Neta està previst que comenci el 4 de maig, a les portes de Temps de Flors, que se celebra entre el 9 i el 17 del mateix mes. Mentrestant, les brigades municipals deixaran de fer hores extra i han convocat protestes de forma indefinida a la plaça del Vi, davant l'edifici consistorial.
El que reivindiquen uns i altres, però, és diferent. Per un costat, els empleats de Girona+Neta lamenten que, després d'un any i mig negociant el nou conveni col·lectiu amb l'empresa, tot continuï "bloquejat". La plantilla demana increments salarials vinculats a l'IPC, al mateix temps que una "conciliació real" perquè, ara per ara, la companyia els ha establert "canvis d'horari inassumibles i l'obligatoriat de treballar festius". També reclamen més personal i "vehicles adaptats al servei i a la realitat actual de la ciutat".
A més, reclamen que hi hagi "més neteja", amb més rutes, freqüència de pas i la figura de "l'escombriaire de barri", un aspecte que, ara per ara, no poden dur a terme perquè la plantilla no és prou àmplia. Finalment, sol·liciten que l'ús de la targeta sigui voluntari i bonificat, perquè creuen que això deixaria els "contenidors lliures".
"Sense nosaltres, l’Ajuntament no té capacitat per fer Temps de Flors"
Per altra banda, les brigades municipals no faran hores extra perquè l'Ajuntament, segons han denunciat aquest dijous, no compleix amb les propostes econòmiques que s’havien anunciat", però encara no s’han materialitzat. El principal punt en el qual estan enrocades les negociacions, així, és econòmic. Segons ha explicat el portaveu de la secció sindical de Comissions Obreres (CCOO), Rafa Navarro, l'Ajuntament va plantejar pagar una part ara i una altra més endavant, però sense concretar-ho en cap document.
Aquesta situació ha fet perdre la confiança i "els treballadors s'han cansat" després de diferents compromisos que no han acabat prosperant. "Fins que no estigui lligat", la plantilla no està disposada a continuar acceptant promeses sense garanties. Navarro també ha etzibat que "sense les brigades, Girona no té capacitat per fer Temps de Flors".
Esdeveniment multitudinari
Temps de Flors és un dels esdeveniments més multitudinaris i que concentra un volum més elevat de persones, dels que es fan a Girona. L'any passat hi van assistir gairebé de 400.000 persones, amb els projectes florals que, majoritàriament, es poden veure a diferents racons del nucli antic. De fet, són les brigades municipals les que, juntament amb els dissenyadors dels projectes, fan el muntatge i s'encarreguen de traslladar els diferents elements.
També cal tenir en compte que no és la primera vegada que els treballadors de Girona+Neta amenacen de fer vaga per Temps de Flors. En algunes ocasions es va arribar a convocar, però es va acabar desconvocant abans de l'inici de l'esdeveniment.
L'Ajuntament, per la seva part, ha comunicat que "des de fa mesos que es treballa i s’està negociant per trobar una solució a les reivindicacions dels treballadors de les brigades". Pel que fa a Girona+Neta, la tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sílvia Aliu, ha recordat que l'empresa és "privada" i ha instat a les dues parts (companyia i treballadors) a "treballar perquè el servei es doni". També ha recordat que fa un any l'Ajuntament va oferir una "mediació" per part del Col·legi d'Advocats, que no ha estat acceptada.
