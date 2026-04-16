L'Ajuntament de Girona recorda que Girona+Neta és privada davant la vaga anunciada pels treballadors
Després d'un any i mig amb les negociacions bloquejades, els treballadors de Girona+Neta faran vaga, i l'Ajuntament demana a les parts que trobin una solució per garantir el servei
L'Ajuntament de Girona ha tornat a apuntar que l'empresa que s'encarrega de la neteja i la recollida de residus a la ciutat, Girona+Neta, és una companyia "privada" i que, per tant, han de ser les dues parts (empresa i empleats) els que han d'arribar a un acord. Tot això, després que el comitè d'empresa anunciés aquest dimecres al vespre que faran vaga a partir del 4 de maig perquè les negociacions pel nou conveni col·lectiu fa un any i mig que estan "bloquejades".
En la roda de premsa que ha fet aquest matí, sobre la taxa de residus pel 2026, la tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sílvia Aliu, ha instat a empresa i treballadors a "treballar perquè el servei es doni". A part, ha recordat que "fa un any" l'Ajuntament va oferir que el Col·legi d'Advocats fes la "mediació", però ha lamentat que "no s'ha rebut resposta" per part del comitè d'empresa i, en cas que s'hagi rebut, ha estat "negativa".
El comitè d'empresa, per la seva banda, sempre ha deixat clar que no volen advocats perquè ajudin a desencallar el tema. Reiteradament, han demanat que aquesta tasca la fessin tècnics municipals, perquè són ells que poden fer les "modificacions del contracte". També han demanat la presència del regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en aquestes negociacions.
Vaga per Temps de Flors?
Si no s'arriba a un acord, la plantilla començarà la vaga indefinida el 4 de maig, a les portes de Temps de Flors, que se celebra entre el 9 i el 17 del mateix mes. Coincidiria a més, amb la vaga anunciada aquest dijous per les brigades municipals, que també han amenaçat amb no treballar per un dels esdeveniments un dels més multitudinaris que es fan a la ciutat al llarg de l'any i que omple els carrers, especialment del nucli antic.
Els treballadors de Girona+Neta reclamen els increments salarials vinculats a l'IPC, així com una "conciliació real" perquè, ara per ara, la companyia els ha establert "canvis d'horari inassumibles i l'obligatoriat de treballar festius". També reclamen més personal i "vehicles adaptats al servei i a la realitat actual de la ciutat".
A més, volen que hi hagi "més neteja", amb més rutes, freqüència de pas i la figura de "l'escombriaire de barri". Finalment, sol·liciten que l'ús de la targeta sigui voluntari i bonificat, perquè creuen que això deixaria els "contenidors lliures".
