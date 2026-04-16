L'Ajuntament de Llagostera obre la votació ciutadana dels pressupostos participatius del 2026 amb deu propostes
Entre les propostes que es votaran a Llagostera hi ha la transformació del pati de l'escola Lacustària, la millora de les voreres i la renovació del material tècnic de Llagostera Ràdio
L’Ajuntament de Llagostera ha obert la votació ciutadana dels pressupostos participatius del 2026, amb deu propostes finalistes que opten a ser executades en funció del suport veïnal i del límit econòmic fixat. El procés s’adreça a totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi, que podran votar fins al 30 d’abril a les 15 hores. Entre les iniciatives que han superat la fase de viabilitat hi ha la transformació del pati de l’escola Lacustària en un espai obert al poble, la reforma integral dels vestidors del pavelló, la instal·lació de nous passos de vianants elevats, la millora de les voreres del carrer Àlvarez de Castro o la renovació del marcador i els taulers de tir del pavelló.
També s’han inclòs propostes com la creació d’una biblioteca de les coses, la millora de la zona esportiva de Llagostera Residencial, la renovació del material tècnic de Llagostera Ràdio i del Casino Llagosterenc, o la instal·lació d’una webcam pública al campanar. La votació s’ha de fer a través del portal Decidim, amb validació per DNI o NIE, i cada veí podrà escollir un màxim de tres propostes. L’Ajuntament preveu donar a conèixer a finals de maig la proposta guanyadora i, si el pressupost ho permet, també tirar endavant les següents més votades fins a esgotar la partida de 50.000 euros. El procés compta amb el suport de la Diputació de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
