Les brigades municipals de Girona amenacen amb una vaga: "Sense nosaltres, l’Ajuntament no té capacitat per fer Temps de Flors”
El portaveu de CCOO, Rafa Navarro, assegura que els treballadors de l’Ajuntament de Girona es mobilitzen pels canvis d’última hora en una negociació
Les brigades municipals de Girona han amenaçat amb fer vaga per Temps de Flors si l’Ajuntament no compleix amb les propostes econòmiques que, segons denuncien, s’havien anunciat però encara no s’han materialitzat. Ho ha explicat aquest dijous al migdia el portaveu de la secció sindical de Comissions Obreres (CCOO), Rafa Navarro, a la plaça del Vi, on una seixantena de treballadors s’han concentrat abans de reunir-se amb l’alcalde, Lluc Salellas.
La protesta ha començat a la una del migdia i s’ha fet coincidir amb una nova reunió amb el govern municipal per intentar desencallar el conflicte. Mentre una part dels manifestants ha pujat a la trobada, la resta s’ha quedat a fora fent soroll. Segons Navarro, els treballadors no volien “tornar al carrer”, però assegura que fa mesos que negocien amb el consistori sense arribar a tancar cap acord definitiu.
"Problemes tècnics"
El representant sindical ha detallat que Ajuntament i plantilla es trobaven en posicions “molt apropades” i que, de fet, la mesa de negociació havia d’arribar a “firmar un preacord”. Segons la seva versió, però, el consistori va introduir canvis d’última hora en una proposta que ja estava pràcticament tancada i que fins i tot havia estat validada pels treballadors. “La proposta que el dia anterior la teníem al 99%, quan arriba comencen a posar problemes tècnics”, ha assegurat.
Navarro ha explicat que el principal desacord és econòmic. Segons diu, l’Ajuntament va plantejar pagar una part ara i una altra més endavant, però sense concretar-ho en cap document. “Jo paraules no puc portar a brigades ni a cap treballador”, ha afirmat. Aquesta situació, afegeix, ha fet que la plantilla hagi perdut la confiança després de diversos compromisos que no han acabat prosperant. “Els treballadors s’han cansat”, ha resumit.
Per això, les brigades han decidit deixar de fer hores extres vinculades al Temps de Flors i mantenir les mobilitzacions de manera indefinida mentre no hi hagi un acord ferm. El portaveu sindical ha advertit que, si la situació no es resol, el conflicte pot anar a més i acabar en vaga. “Sense les brigades, Girona no té capacitat per fer Temps de Flors”, ha remarcat.
Aquesta és la tercera vegada que els treballadors surten al carrer per reclamar el compliment dels compromisos adquirits. Navarro recorda que una proposta anterior ja es va arribar a aprovar en mesa, però va acabar caient abans d’arribar al ple. Ara, assegura, la plantilla no està disposada a continuar acceptant promeses sense garanties. “Fins que no estigui lligat i ben lligat”, ha dit.
El conflicte arriba, a més, en un moment delicat per a l’Ajuntament, ja que no és l’únic front laboral obert amb la vista posada en Temps de Flors. Aquest dimecres, la plantilla de Girona+Neta, l’empresa encarregada de la neteja i la recollida de residus de la ciutat, va anunciar una vaga indefinida a partir del 4 de maig si no es desencalla de manera immediata la negociació del nou conveni. El comitè d’empresa denuncia que fa un any i mig que les converses estan “bloquejades” i lamenta la “manca total de voluntat de diàleg” del consistori. Així, a pocs dies d’un dels grans esdeveniments anuals de Girona, el govern municipal afronta la pressió simultània de dos conflictes laborals que poden afectar-ne l’organització i el desenvolupament.
