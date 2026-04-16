Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
La nova taxa de residus aprovada a Girona determina que els habitatges que hagin utilitzat la targeta almenys 24 vegades se'ls abaixa l'import que pagaven el 2025
L'Ajuntament de Girona ha detectat que la gran majoria dels habitatges que no fan ús habitual de la targeta per obrir els contenidors intel·ligents són petits. També per obrir les àrees temporals del Barri Vell i el Mercadal o no han tret els cubells del porta a porta. Segons ha explicat la tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sílvia Aliu, són aquells que fan "menys de 70 metres quadrats" i que, per tant, la taxa d'escombraries se'ls apujarà el 2026.
En xifres generals, hi haurà un 25% de les llars de Girona que hauran de pagar un import més elevat que l'any passat, un total de 12.178. Mentrestant, el 75% dels habitatges han fet un bon ús del nou sistema de recollida de residus i, en conseqüència, se'ls abaixarà la taxa. Es tracta de 35.550 llars, un nombre una mica més baix que l'estimació que va fer el consistori l'octubre de l'any passat, quan va presentar les ordenances fiscals pel 2026. En aquell moment, es va estimar que s'abaixaria la taxa pel 77,9% dels habitatges.
El padró per la nova taxa de residus va ser aprovada el passat divendres per mitjà de la Junta de Govern local. Aquesta indica que si un habitatge ha utilitzat mínim 24 vegades el semestre la targeta o ha tret els cubells del porta a porta han fet un bon ús del servei. Per poder comptar els usos pel que fa el porta a porta, els treballadors de l'empresa que s'encarrega del servei porten un xip per marcar-los. També s'ha de tenir en compte "la part proporcional", ja que els contenidors intel·ligents es van instal·lar al llarg de l'any passat i, per tant, alguns veïns no en van poder fer ús durant un semestre sencer.
