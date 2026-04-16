PORTES OBERTES
Per què fer-se soci d’una entitat sense ànim de lucre?
Tothom ha sentit a parlar de les entitats sense ànim de lucre. Però, realment sabem què vol dir aquesta expressió? Al darrere hi ha persones que s’organitzen per assolir un objectiu comú, sovint amb molta il·lusió i pocs recursos. Sense subvencions fixes ni ingressos garantits, aquestes entitats mantenen la seva independència i tiren endavant gràcies a les quotes dels socis i les sòcies, els llegats i les donacions econòmiques puntuals.
Un exemple proper és l’associació Dret a Morir Dignament (DMD). Des de 1984 treballa per defensar la llibertat de cada persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan hi ha un patiment insuportable o un deteriorament irreversible.
A Catalunya, a l’any 2025, l’associació comptava amb 1920 persones associades (139 a les comarques gironines) i, amb només dues persones assalariades, responsables de la comunicació i administració, la majoria d’activitats són dutes a terme per voluntaris i voluntàries que hi dediquen hores, experiència i professionalitat perquè creuen en una causa d’interès social. I aquí rau la clau: sovint voldríem fer activisme, però ens frenen la falta de temps, la distància o la sensació de no tenir prou capacitat. Llavors, què podem fer? L’aportació econòmica, per petita que sigui, és també una forma d’activisme. Per exemple, gràcies a les aportacions de les persones associades, DMD pot: mantenir els Punts d’Atenció Local a ciutats com Girona, Olot, Banyoles, Figueres, Platja d’Aro o Palafrugell, on es dona resposta als dubtes i s’orienta la ciutadania sobre drets i llibertats al final de vida; continuar fent difusió i pedagogia sobre el dret a morir dignament; acompanyar persones i famílies en situacions que provoquen patiment i confusió a través dels Equips d’Atenció Personalitzada, i continuar impulsant canvis socials i legislatius en favor del dret a morir dignament.
De fet, ha estat gràcies a la feina de l’equip de juristes voluntaris de DMD que avui disposem del document de voluntats anticipades, una eina essencial per fer respectar les decisions en moments de vulnerabilitat, i del dret a l’eutanàsia; uns avenços que no haurien estat possibles sense el suport de les persones associades i de qui, en algun moment, ha fet una donació.
La Llei d’Eutanàsia és, sens dubte, un avanç històric, però cal garantir-ne l’aplicació real. Encara cal molta pedagogia social i seguiment perquè aquesta llei es conegui, s’apliqui correctament i arribi a totes les persones que en poden necessitar.
DMD acompanya, assessora i denuncia quan cal, però per fer-ho, necessitem el suport de persones compromeses.
A més, sense una societat organitzada i mobilitzada, els drets poden fer marxa enrere. Associar-se és una manera activa de defensar-los i garantir que aquests drets es mantinguin.
Fer-se soci d’una entitat sense ànim de lucre no és, doncs, només donar diners: és dir “comparteixo aquesta lluita”. I aquest gest té nom i cognom: solidaritat activa.
Podeu posar-vos en contacte amb DMD a l’Hotel d’Entitats, carrer de la Rutlla, 22 de Girona, al telèfon 654060760, al correu girona@dmd.cat i al web dmd.cat.
Moltes gràcies a totes les persones que, amb el seu compromís, fan possible l’imprescindible.
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»