La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
L’establiment denuncia falta de resposta de l’Ajuntament i reclama que la Fiscalia impulsi la investigació sobre presumptes irregularitats al sector
La Sala del Cel de Girona ha anunciat la suspensió temporal de la seva activitat com a mesura de protesta per la falta de resposta de l’Ajuntament i per reclamar que la Fiscalia impulsi la investigació sobre presumptes irregularitats al sector de les activitats recreatives. En un comunicat, la direcció de l’establiment defensa que no demana “tracte de favor”, sinó que “la legalitat s’apliqui igual per a tothom”.
Segons exposa l’empresa, des de l’inici de l’actual legislatura, l’any 2023, ha posat en coneixement de l’administració diverses situacions de presumpte incompliment en diferents locals, tant pel que fa a les llicències com a les condicions de seguretat. La sala sosté que aquestes irregularitats s’arrosseguen des de fa més de dues dècades i que podrien afectar tant la competència dins del sector com, en alguns casos, la seguretat de les persones usuàries.
En aquest context, l’establiment assegura que aquests fets han derivat en diligències obertes a la Fiscalia des de l’octubre del 2024. Segons recull la nota, en el marc d’aquestes actuacions s’hauria sol·licitat l’aportació dels expedients complets dels establiments denunciats, incloent-hi inspeccions, llicències i les actuacions administratives que s’hi hagin dut a terme.
Delimitar eventuals responsabilitats
La direcció de La Sala del Cel també afirma que ara es vol avançar cap a una nova fase de la investigació per analitzar de manera individualitzada l’actuació dels diferents responsables públics implicats, així com de la URPA i de la Policia Local, amb l’objectiu d’aclarir possibles omissions i delimitar eventuals responsabilitats.
A més, l’empresa denuncia un tracte desigual. En concret, assegura que ha estat objecte de mesures de tancament i precinte per presumptes infraccions horàries, mentre que altres establiments que considera en situació irregular han continuat desenvolupant la seva activitat amb normalitat.
Per tot plegat, La Sala del Cel avança que impulsarà les accions que consideri oportunes per determinar i exigir responsabilitats, inclosa una eventual responsabilitat patrimonial de les administracions implicades pels danys i perjudicis causats. Finalment, l’establiment reitera la seva voluntat de col·laborar plenament amb la Fiscalia i aportar tota la documentació necessària per a l’esclariment dels fets.
