Salt centralitzarà la informació sobre el procés de regularització extraordinària a Som Salt
El servei per a la regularització, que obrirà el 20 d'abril, estarà gestionat per diverses entitats i coordinat pels tècnics municipals, amb l'objectiu d'alleugerir la pressió sobre el Servei d'Atenció a la Ciutadania
Salt centralitzarà a l’espai municipal de Som Salt tota la informació, l’assessorament i l’acompanyament vinculats al nou procés de regularització extraordinària obert per l’Estat. La decisió es va acordar fa setmanes en el marc de la Taula d’Acollida, formada per l’Ajuntament de Salt i diverses entitats, amb la voluntat de concentrar en un únic punt l’atenció a les persones migrades que s’hi puguin acollir, facilitar-ne la informació i alleugerir la pressió sobre el Servei d’Atenció a la Ciutadania.
El local de Som Salt, situat al carrer Anselm Clavé, 3, obrirà el dilluns 20 d’abril i, d’entrada, funcionarà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. El servei s’adreça als residents del municipi i el gestionaran Càritas Salt, Casal dels Infants, Fundació SerGi, Avancem Santa Clara, Comunalitats Som de Salt, el projecte A-Porta i Vincle, amb coordinació dels tècnics municipals d’acollida i ciutadania.
Des d’aquest dimecres també s’ha habilitat un canal de WhatsApp i el telèfon 653 014 948 per resoldre dubtes i informar de les novetats del procés. A més, es fa una crida a voluntaris per revisar documentació i ajudar en la coordinació del servei. La Taula d’Acollida ja fa setmanes que treballa aquesta qüestió i dissabte passat va organitzar una xerrada a la Factoria Cultural de la Coma Cros amb més de 350 assistents. El tràmit es pot fer per via telemàtica des del 16 d’abril i presencialment a partir del 20 d’abril, sempre amb cita prèvia, en oficines de la Seguretat Social, Correus o Estrangeria. El termini per presentar la sol·licitud acabarà el 30 de juny, tot i que es podrà allargar tres mesos més en casos determinats vinculats al certificat d’antecedents.
Subscriu-te per seguir llegint
