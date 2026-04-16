Salt es converteix en capital gegantera amb la 32a Vila Gegantera i la celebració dels 30 anys d'en Roc i l'Afra
La Vila Gegantera a Salt comptarà amb una trobada d’escoles, cercaviles musicals i el tradicional ball de Vila Gegantera, a més d'un correfoc i concerts per a tots els públics
Salt es convertirà des d'aquest divendres i fins diumenge en la capital gegantera de les comarques gironines amb la celebració de la 32a Vila Gegantera. El municipi acollirà una quinzena d’activitats que culminaran amb la gran cercavila final, en què està previst que participin fins a 34 colles geganteres. Amb els Gegants de Salt com a amfitrions, la cita també servirà per commemorar el 30è aniversari d’en Roc i l’Afra, dos dels gegants més emblemàtics del poble, que seran objecte d’un rebateig i d’un repic de campanes.
La programació arrencarà aquest divendres amb una trobada d’escoles al parc Monar, amb uns 400 escolars dels centres FEDAC, Veïnat, Gegant del Rec, Pompeu Fabra i la Farga, en una activitat que vol reforçar el vincle entre la faràndula saltenca i el món educatiu. La jornada es completarà amb jocs geganters a la plaça de l’1 d’Octubre, l’assaig general del ball de Vila Gegantera al parc de la Massana i una trobada de veterans de la colla.
Dissabte, la festa continuarà amb les Vermutines, una cercavila musical amb sis grups de grallers, i amb l’acte del migdia dedicat al rebateig d’en Roc i l’Afra. A la tarda serà el torn dels capgrossos i gegantons, amb una cercavila entre la plaça Catalunya i la plaça de l’1 d’Octubre, seguida d’una mostra d’entitats saltenques. Al vespre hi haurà sopar popular, correfoc amb els Diables d’en Pere Botero i diverses bèsties de foc, i la festa es tancarà amb el concert de la Masovera Barbuda.
El plat fort arribarà diumenge amb la plantada de gegants davant de l’Ajuntament a partir de les nou del matí i l’inici de la gran cercavila a les 10.30 hores. Tot i la participació de més d’una trentena de colles, es preveu la sortida de 24 parelles de gegants, a més dels sis gegants de Salt. El recorregut acabarà a la rambla de la Massana, on cap a les 12.30 hores es farà el tradicional ball de Vila Gegantera, que posarà el colofó a un cap de setmana marcat per la cultura popular i la celebració gegantera.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat