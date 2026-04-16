Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PSCJoan VilaFimagSpar Gironacinema TruffautExpojoveSant Jordi
instagramlinkedin

Salt es converteix en capital gegantera amb la 32a Vila Gegantera i la celebració dels 30 anys d'en Roc i l'Afra

La Vila Gegantera a Salt comptarà amb una trobada d’escoles, cercaviles musicals i el tradicional ball de Vila Gegantera, a més d'un correfoc i concerts per a tots els públics

Els gegants Roc i Afra. / Ajuntament de Salt

Redacció

Salt

Salt es convertirà des d'aquest divendres i fins diumenge en la capital gegantera de les comarques gironines amb la celebració de la 32a Vila Gegantera. El municipi acollirà una quinzena d’activitats que culminaran amb la gran cercavila final, en què està previst que participin fins a 34 colles geganteres. Amb els Gegants de Salt com a amfitrions, la cita també servirà per commemorar el 30è aniversari d’en Roc i l’Afra, dos dels gegants més emblemàtics del poble, que seran objecte d’un rebateig i d’un repic de campanes.

La programació arrencarà aquest divendres amb una trobada d’escoles al parc Monar, amb uns 400 escolars dels centres FEDAC, Veïnat, Gegant del Rec, Pompeu Fabra i la Farga, en una activitat que vol reforçar el vincle entre la faràndula saltenca i el món educatiu. La jornada es completarà amb jocs geganters a la plaça de l’1 d’Octubre, l’assaig general del ball de Vila Gegantera al parc de la Massana i una trobada de veterans de la colla.

Dissabte, la festa continuarà amb les Vermutines, una cercavila musical amb sis grups de grallers, i amb l’acte del migdia dedicat al rebateig d’en Roc i l’Afra. A la tarda serà el torn dels capgrossos i gegantons, amb una cercavila entre la plaça Catalunya i la plaça de l’1 d’Octubre, seguida d’una mostra d’entitats saltenques. Al vespre hi haurà sopar popular, correfoc amb els Diables d’en Pere Botero i diverses bèsties de foc, i la festa es tancarà amb el concert de la Masovera Barbuda.

El plat fort arribarà diumenge amb la plantada de gegants davant de l’Ajuntament a partir de les nou del matí i l’inici de la gran cercavila a les 10.30 hores. Tot i la participació de més d’una trentena de colles, es preveu la sortida de 24 parelles de gegants, a més dels sis gegants de Salt. El recorregut acabarà a la rambla de la Massana, on cap a les 12.30 hores es farà el tradicional ball de Vila Gegantera, que posarà el colofó a un cap de setmana marcat per la cultura popular i la celebració gegantera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
