Victor Gay i Pere Codina reflexionen sobre la fragilitat de la vida i tot allò que perdura en el llibre "Notes amb arrels"
La publicació recull vivències, records de la ciutat i històries de vida que, amb "senzillesa i profunditat", parlen de la memòria, la fe i el valor de les petites coses
L'Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona ha acollit aquesta tarda la presentació del llibre Notes amb arrels (Edicions MMV), un volum escrit a quatre mans pel periodista i exdirector de Diari de Girona, Victor Gay, i el col·laborador d'aquesta capçalera, Pere Codina.
El volum recull vivències, records de la ciutat i històries de vida que, amb "senzillesa i profunditat", parlen de la memòria, la fe i el valor de les petites coses. Un llibre "íntim" amb el que els autors gironins -aquest és el segon volum que escriuen junts- fan una "invitació a aturar-se" per "mirar la pròpia vida amb més amor, esperança i profunditat".
El coautor del llibre, Pere Codina, ha assenyalat que el llibre "neix d’un doble arrelament molt profund: d’una banda, a la terra de Girona, als seus paisatges plens de records —places, carrers, boscos, mar i muntanya— que formen part del nostre paisatge interior; i de l’altra, a la voluntat d’apropar-nos a l’ànima d’aquesta terra a través de la memòria i del temps". En aquest sentit, ha apuntat que "a través de retrats i evocacions, hem volgut acostar-nos a la fragilitat de la vida, però també a tot allò que perdura".
I és que ha assegurat que "aquí no hi trobareu grans conclusions ni respostes definitives; només petites històries, petites reflexions nascudes de la vida quotidiana, viscudes des de la fe i compartides amb humilitat". Amb tot, el llibre vol ser un "espai on plantar arrels". El volum compta amb il·lustracions de Josep Perpinyà i també vol ser un homenatge a Jordi Carreras.
Per la seva banda, Victor Gay ha volgut posar en valor el suport dels mecenes, a partir d'on ha assegurat que "els que intentem dedicar-nos a aquesta feina, no sempre podríem viure o sobreviure sense el suport dels mecenes". En aquest sentit, ha assenyalat que "els nostres mecenes particulars, des de les respectives corporacions, institucions i empreses, són dignes continuadors dels grans mecenes catalans, com Carles Ferrer Salat i com a gironins ens podem enorgullir del mecenatge vigent de Francesc Cambó i Batlle". També ha recordat que han dedicat el volum a "dos artistes de casa nostra": Josep Perpiñà, que aporta els seus dibuixos a les capçaleres dels capítols i Jordi S. Carrer, que obra i clou el llibre. "Només desitjaríem que el contingut literari, millor dit, textual, tingués el mateix nivell de qualitat que ambdues obres plàstiques", ha revelat.
A banda dels autors, la presentació també ha comptat amb la intervenció del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el president executiu de Metalquimia, Josep Lagares.
En el pròleg del llibre, Miquel Noguer ja va subratllar que el volum recull "la seva mirada sobre una Girona que no tots els veïns coneixen, amb indrets com l’església de Santa Llúcia o el casino del carrer Albereda, però també s’hi troba la Girona més espiritual, ja que els autors ens porten a indrets que van des del monestir de Ripoll als paisatges feréstecs de l’Alta Garrotxa i a les aigües mediterrànies de la Fosca". Amb tot, ha posat en valor que el llibre "conté reflexions que ens arrelen al país".
Per la seva banda, Josep Lagares ha subratllat que Notes amb arrels és "molt més que un llibre": "És un espai de calma enmig del soroll, una mà estesa que ens convida a tornar a l’essencial; entre les seves pàgines no s’hi troben grans discursos ni veritats absolutes, sinó fragments de vida que respiren autenticitat". A més, ha assegurat que el llibre és un "cant a la vida viscuda amb consciència, una celebració als indrets que ens han acollit, de les persones que ens han marcat i dels instants que ens han fet créixer" per "caminar més a poc a poc, mirar més endins i descobrir que, en el fons, tots compartim les mateixes arrels".
Victor Gay i Pere Codina destinaran la totalitat dels beneficis pels drets d'autor a Càritas Diocesana de Girona.
