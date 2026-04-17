Aturat per segona vegada el desnonament de l'Adela, veïna del Barri Vell de Girona
Una vintena de persones s'han concentrat al carrer dels Mercaders per defensar l'Adela, veïna del Barri Vell, que viu a l'habitatge des de l'any 1987
El desnonament d'una veïna de setanta anys del Barri Vell de Girona s'ha aturat aquest divendres per segona vegada, com ja va passar el passat mes d'octubre. Una vintena de persones s'han concentrat aquest matí a les portes del domicili de la veïna, ubicat al número 5 del carrer dels Mercaders, per evitar que fos desnonada. Entre d'altres, hi havia les regidores Queralt Vila i Amy Sabaly (Guanyem). "L'Adela es queda", deia una pancarta, en la qual també es podia llegir "el barri no està en venda, el barri es defensa".
La veïna viu al Barri Vell des de l'any 1987, i des de 2007 ho fa al carrer dels Mercaders, i és "coneguda i estimada" pels veïns. Fa uns mesos, però, la propietat va decidir no renovar-li el contracte de lloguer perquè vol vendre l'habitatge, tot i que des de llavors ha continuat pagant cada mes el lloguer. La veïna, així, es va quedar sense "sense cap alternativa habitacional" tot i acreditar que era un cas de "vulnerabilitat i dependència reconeguda", explicava el Sindicat de Llogateres de Girona fa uns mesos.
A finals de setembre, el mateix sindicat va alertar que volien "fer fora de casa a l'Adela". Per això, i amb la col·laboració d'altres entitats, es van mobilitzar fent una publicació a les xarxes per evitar el desnonament. El vídeo té més de 35.000 visualitzacions a Instagram. A principis d'octubre es va anunciar que s'ajornava el llançament, que s'ha convocat de nou per aquest divendres i s'ha tornat a evitar.
