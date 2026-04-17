Girona acollirà l'acte central del Correllengua Agermanat amb activitats familiars i música el 20 d'abril

La plaça de l’U d’Octubre de Girona serà l’escenari de l’acte central del Correllengua Agermanat, amb activitats per a tots els públics a partir de les 16.30 hores

El logo de l'acte.

El logo de l'acte. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

La plaça de l’U d’Octubre de 2017 de Girona acollirà dilluns 20 d’abril l’acte central del Correllengua Agermanat a les comarques gironines, amb una tarda d’activitats familiars, musicals i de cultura popular. La programació arrencarà a les 16.30 hores amb una berenada popular, jocs tradicionals, partides de scrabble, tallers de pintar cares i una exposició de cartells històrics del Correllengua. Més tard, a les 17.30 hores, hi haurà una actuació de Catalunya Freestyle; a les 18.30 hores, una exhibició i ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona; i a les 19.15 hores, just abans de l’arribada de la flama, actuarà la xaranga Rata Barberà. La flama entrarà a Girona cap a les 19.20 hores després de recórrer divuit trams des de Figueres i travessarà diversos carrers de la ciutat fins arribar a la plaça.

Un cop hi arribi, es farà el ball de l’Àliga, un homenatge a l’activisme per la llengua, un pilar dels Marrecs de Salt, la lectura del manifest i una actuació de Glosa de Girona. El quinqué amb la flama passarà la nit a l’Ajuntament de Girona i l’endemà, dimarts 21 d’abril, a les 9.30 hores, l’alcalde donarà el tret de sortida a l’últim tram en direcció a Barcelona. Abans de sortir del terme municipal, la flama passarà per l’Albereda, la plaça de Catalunya, els carrers Joan Maragall, Francesc Ciurana, la Creu, Josep Maria Gironella, Oviedo i la carretera de Santa Coloma fins a Vilablareix. L’Ajuntament de Girona col·labora en l’organització de la jornada juntament amb diverses entitats i organismes.

L'Espai Gironès sorteja experiències al Magma per Sant Jordi

L'Espai Gironès sorteja experiències al Magma per Sant Jordi

Investiguen cinc membres de Revolta Pagesa per entrar tractors i tallar l'AP-7 a Salt en la vaga de docents del març

Investiguen cinc membres de Revolta Pagesa per entrar tractors i tallar l'AP-7 a Salt en la vaga de docents del març

Com funciona Balliu des de dintre

Com funciona Balliu des de dintre

La flama del Correllengua Argemanat arribarà dilluns a Girona

La flama del Correllengua Argemanat arribarà dilluns a Girona

SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc

SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc

Dissenyen un protocol per estudiar els fòssils més fràgils a partir de les restes d'un jaciment de Caldes de Malavella

Dissenyen un protocol per estudiar els fòssils més fràgils a partir de les restes d'un jaciment de Caldes de Malavella

Assalten un camió a Fornells, amenacen el xofer i s'enduen 109 caixes de conyac

Assalten un camió a Fornells, amenacen el xofer i s'enduen 109 caixes de conyac

La UdG coordina un projecte per conèixer els hàbits de la biodiversitat marina

La UdG coordina un projecte per conèixer els hàbits de la biodiversitat marina
