Girona acollirà l'acte central del Correllengua Agermanat amb activitats familiars i música el 20 d'abril
La plaça de l’U d’Octubre de Girona serà l’escenari de l’acte central del Correllengua Agermanat, amb activitats per a tots els públics a partir de les 16.30 hores
La plaça de l’U d’Octubre de 2017 de Girona acollirà dilluns 20 d’abril l’acte central del Correllengua Agermanat a les comarques gironines, amb una tarda d’activitats familiars, musicals i de cultura popular. La programació arrencarà a les 16.30 hores amb una berenada popular, jocs tradicionals, partides de scrabble, tallers de pintar cares i una exposició de cartells històrics del Correllengua. Més tard, a les 17.30 hores, hi haurà una actuació de Catalunya Freestyle; a les 18.30 hores, una exhibició i ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona; i a les 19.15 hores, just abans de l’arribada de la flama, actuarà la xaranga Rata Barberà. La flama entrarà a Girona cap a les 19.20 hores després de recórrer divuit trams des de Figueres i travessarà diversos carrers de la ciutat fins arribar a la plaça.
Un cop hi arribi, es farà el ball de l’Àliga, un homenatge a l’activisme per la llengua, un pilar dels Marrecs de Salt, la lectura del manifest i una actuació de Glosa de Girona. El quinqué amb la flama passarà la nit a l’Ajuntament de Girona i l’endemà, dimarts 21 d’abril, a les 9.30 hores, l’alcalde donarà el tret de sortida a l’últim tram en direcció a Barcelona. Abans de sortir del terme municipal, la flama passarà per l’Albereda, la plaça de Catalunya, els carrers Joan Maragall, Francesc Ciurana, la Creu, Josep Maria Gironella, Oviedo i la carretera de Santa Coloma fins a Vilablareix. L’Ajuntament de Girona col·labora en l’organització de la jornada juntament amb diverses entitats i organismes.
