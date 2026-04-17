Girona mantindrà la Casa per la No-Discriminació un cop finalitzat el projecte europeu
El servei passarà a mans municipals i es reforçarà amb nous protocols, dades i accions de sensibilització
L’Ajuntament de Girona donarà continuïtat a la Casa per la No-Discriminació un cop finalitzat el projecte europeu Commit to Rights, que s’ha desenvolupat entre els anys 2024 i 2026 amb l’objectiu de crear polítiques públiques més inclusives i participatives per prevenir i abordar situacions de discriminació.
El servei, ubicat al carrer de les Ferreries Velles, es mantindrà com a espai d’atenció a les víctimes i continuarà oferint dos dies d’atenció al públic. Fins ara, aquest servei l’havia prestat la Fundació Sergi, però a partir d’ara passarà a estar gestionat per professionals municipals. Els resultats del projecte s’han presentat aquest matí al teatre del Centre Cívic Sant Narcís en una jornada oberta a personal tècnic, entitats i ciutadania interessada. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha tancat l’acte i ha posat en valor la importància de la cogovernança i del paper de les administracions locals en la garantia dels drets.
“Les polítiques públiques les hem d’intentar fer sempre amb les entitats que coneixen el territori, que és la manera que siguin aferrades”, ha afirmat Salellas, que també ha remarcat que “les ciutats no només tenen deures, sinó que també han de garantir drets per a totes les persones”.
L'acompantament de les persones afectades
El projecte ha treballat en quatre àmbits principals: l’atenció a la víctima, la recerca, la formació i la sensibilització. En l’àmbit assistencial, una de les principals novetats és la creació del “Protocol d’Intervenció dels Serveis de No-Discriminació a Girona”, elaborat conjuntament amb entitats i serveis de la ciutat. Aquest document ha de servir com a eina de treball tant per a la Casa per la No-Discriminació com per a la xarxa d’entitats vinculades. També s’ha desenvolupat un document amb eines per aplicar mesures restauratives en casos de discriminació, amb l’objectiu de millorar l’acompanyament a les persones afectades. Paral·lelament, s’han dissenyat sistemes de registre de dades per poder elaborar informes, fer seguiment dels casos i tenir un millor control de les situacions detectades.
Pel que fa a la recerca, el Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA) de la Universitat de Girona ha presentat els resultats preliminars d’un informe sobre les discriminacions a la ciutat. L’estudi es basa en una enquesta a 400 persones, així com en entrevistes i grups de discussió.
En l’àmbit formatiu, el projecte ha permès elaborar una guia sobre igualtat de tracte i no-discriminació, pensada per formar professionals de serveis públics, entitats i també ciutadania. Aquesta guia, desenvolupada amb la Universitat de Girona, es continuarà utilitzant en futures formacions i serà accessible de manera gratuïta al web municipal.
Finalment, en matèria de sensibilització, s’ha presentat la campanya “El privilegi és invisible per qui el té”, formada per vídeos i materials gràfics per conscienciar la ciutadania. A més, l’Ajuntament preveu continuar programant accions de divulgació per reforçar la lluita contra les discriminacions.
El projecte Commit to Rights ha estat impulsat per l’Ajuntament de Girona en col·laboració amb la Universitat de Girona, la Fundació Sergi, la Fundació Girona Regió del Coneixement, així com amb l’Ajuntament de Reggio Emilia i la Fondazione E35 d’Itàlia. Ha comptat amb una subvenció de 332.645 euros de la Unió Europea.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària
- El Trueta s'hauria pogut dir d'una altra manera: els dos noms que van sonar per a l’hospital
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat