Girona reuneix un centenar de professionals de l’educació infantil a les Jornades 0-6 anys sobre el joc
L'Ajuntament de Girona, juntament amb la UdG, organitza la trobada que vol reivindicar el joc com a eina clau per al desenvolupament integral dels infants
L’Auditori del Centre Cultural La Mercè acull avui i demà la 14a edició de les Jornades 0-6 anys, una cita que reuneix a Girona més d’un centenar de professionals de l’educació infantil. Amb el lema “Veig, veig... Més enllà del joc”, la trobada vol reivindicar el joc com un element essencial en el procés de descoberta del món durant la primera infància i com una eina clau per afavorir un aprenentatge globalitzat i un desenvolupament integral i harmònic dels infants.
Les jornades estan organitzades conjuntament per l’Ajuntament de Girona, l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach i la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. La regidora d’Educació, Queralt Vila Vergés, ha destacat que la trobada permet refermar el compromís de la ciutat amb una cultura d’infància que situï aquesta etapa com a base del desenvolupament de la persona, i ha defensat la necessitat de garantir espais, temps i condicions perquè el joc tingui un paper central a l’escola.
La programació arrenca aquesta tarda a les 17.30 hores amb la benvinguda institucional de la mateixa regidora, del director de l’ICE-SAID de la UdG, David Ballester, i del degà de la Facultat d’Educació i Psicologia, Juan González. A les 18 hores, la mestra i especialista en pràctica psicomotriu educativa i terapèutica Alba Soler oferirà la ponència “Jugar és casa”, en què abordarà el joc com una acció fonamental de l’ésser humà des de les primeres edats. Aquest dissabte, la jornada continuarà durant tot el matí amb una proposta vivencial basada en sis tallers: “L’art de provocar”, amb Dolors Julià i Elina Acosta; “De la lectura al joc”, amb Cèlia Parés i Judit Juanola; “Juguem amb la música”, amb Marina Arumí; “Joc mirall”, amb Alba Soler; “Escenaris de joc”, amb Eva Peral i Neus Morera; i “Intervenir sense interferir”, amb Lurdes Masó i Pilar Saus.
