Investiguen cinc membres de Revolta Pagesa per entrar tractors i tallar l'AP-7 a Salt en la vaga de docents del març
Cap d'ells va declarar davant dels Mossos quan els van cridar a la comissaria
Els Mossos d'Esquadra investiguen cinc membres de Revolta Pagesa per haver entrat amb tractors en el tall de l’AP-7 que es va fer el 19 de març per la vaga de docents. Inicialment, els agents van impedir el pas dels tractors quan intentaven accedir per l’entrada de Girona Oest. Allà, diverses furgonetes de l’ARRO van impedir que entressin. El que sí que van entrar van ser centenars de docents caminant i bloquejant l’autopista entre les sortides Sud i Oest de Girona. Poca estona més tard, però, una quinzena de tractors van acostar-se a un punt a tocar de l’autopista, a prop del club de tir per intentar entrar. Inicialment, els Mossos ho van impedir, però davant de la quantitat de gent i de tractors, van cedir i els pagesos van ocupar la via.
Els tractors van quedar-se bloquejant l’AP-7 en sentit nord, si bé l’autopista estava tallada en els dos sentits de la marxa amb centenars de persones que secundaven la protesta, entre les quals metges, pagesos i, sobretot, docents. Al cap de poca estona es va aixecar el tall i els manifestants van marxar sense cap incident. Els Mossos investiguen els cinc membres de Revolta Pagesa per un delicte de desordres públics, un de danys i un de desobediència. Cap dels investigats va declarar a la comissaria de Salt aquest dijous.
