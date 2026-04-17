Investiguen un veí de Girona per una ciberestafa després de suplantar un treballador per cobrar-ne el sou
L’empresa, de Las Palmas de Gran Canaria, va rebre un correu que suplantava un empleat i va acabar transferint el salari a un compte fraudulent
La Guàrdia Civil ha investigat un home de Girona com a presumpte autor d’una ciberestafa comesa amb el mètode Business Email Compromise (BEC), una modalitat de frau que consisteix a suplantar identitats a través del correu electrònic per obtenir diners de manera fraudulenta. En aquest cas, l’objectiu era quedar-se la nòmina d’un treballador fent creure a l’empresa que aquest havia canviat de compte bancari.
La investigació es va posar en marxa arran de la denúncia que va presentar telemàticament una empresa establerta a Las Palmas de Gran Canaria a través de la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil. Segons la informació facilitada pel cos, la societat va rebre un correu electrònic enviat aparentment per un dels seus empleats, en què se sol·licitava que el salari de les nòmines següents s’ingressés en un altre compte corrent.
Per comprovar que la petició era correcta, l’empresa va reclamar per la mateixa via un certificat de titularitat bancària. La documentació que va rebre, però, també formava part de l’engany: l’estafador va enviar un document falsificat en què figuraven les dades reals del treballador suplantat. Amb aquesta informació, l’empresa va acabar tramitant el canvi de compte a través de la seva gestoria.
Alerta del treballador afectat
El frau no es va destapar fins al dia que s’havien d’abonar els salaris. Va ser aleshores quan el treballador afectat va advertir que no havia cobrat la nòmina i, en contrastar la informació amb l’empresa, es van adonar que havien estat víctimes d’una estafa informàtica.
La investigació va quedar en mans de l’Equip @ de la Cibercomandància de la Guàrdia Civil, que va actuar ràpidament per bloquejar la transferència fraudulenta abans que els diners desapareguessin. A partir de l’anàlisi del moviment bancari, de les dades vinculades al compte receptor i dels antecedents similars que constaven en bases policials, els agents van aconseguir identificar el presumpte responsable dels fets, un home resident a Girona.
Situació revertida
Segons la Guàrdia Civil, l’investigat ha estat posat a disposició de l’autoritat judicial de Girona. A més, arran de l’actuació policial, l’entitat bancària de l’empresa va acabar revertint l’operació, de manera que la societat va poder ingressar finalment la nòmina al treballador afectat.
El cos de seguretat subratlla que aquest tipus de frau provoca un doble perjudici. D’una banda, l’empresa pot perdre els diners transferits de manera fraudulenta i, de l’altra, continua obligada a pagar el salari a l’empleat, que també és víctima de la suplantació de la seva identitat.
La Guàrdia Civil recorda que, per evitar ser víctima d’aquestes pràctiques, cal verificar sempre per una segona via qualsevol canvi de compte bancari, especialment quan es comunica per correu electrònic. També recomana desconfiar dels missatges que apel·len a la urgència o a la confidencialitat, revisar amb detall l’adreça del remitent i establir protocols interns de comprovació abans d’autoritzar pagaments o transferències.
